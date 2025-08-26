Netflixは、ポケモンと共同で製作するストップモーション・アニメーション、Netflixシリーズ「ポケモンコンシェルジュ」の新エピソード（5～8話の全4話）を9月4日より世界独占配信する。

本作は、ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声：のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語。今回、新エピソードに登場するポケモンたちの場面写真が一挙解禁された。

ポケモンたちの新写真一覧

まるいものならなんでも鼻の上で回してしまうトドグラー

3匹でぎゅっと寄り添うイーブイ、フシギダネ、マダツボミ

ケントにじゃれつくウインディ

飛び跳ねるウパーと、ミズゴロウ

川でくつろぐトドグラー、コイキング

暗闇から現れたカビゴン

コダックの頭の毛が気になるコリンク

きのみを食べるコダック

発電するレントラー、コリンク

頭にレイを乗せ、バカンス気分のゴローン

落ちているきのみのくずを拾うヤブクロン

畑に種を植えるフシギダネ、ディグダ

ちょこんとたたずむデデンネ

きのみが気になるコリンク、レントラー

ヒトカゲやランプラーの灯りの下に集まるポケモンたち

元気いっぱいのヒヤップ、ヤナップ、バオップ

ビーチ沿いのヘイガニ

お客様を出迎えるポポッコ、ハネッコ、フシギダネ

マシェードの下でお昼寝中の、オオタチ、コラッタ

にらみあうメタグロス

【新エピソードについて】

ポケモンリゾートで過ごすポケモンたちは、いつも以上にリラックスした様子で、普段見せない表情を見せてくれる。ベテラン船乗りのダン（声：山路和弘）に連れてこられたトドグラーもその1匹。背中にポケモンを乗せて川下りしたり、鼻の上でボールをくるくる回したり、すっかりリゾートを満喫している様子。一方のダンは、時折どこかさみしげな表情を見せており……他にもハルの元カレ・ケント（声：町田啓太）にじゃれつくウインディや、コダックの頭の毛が気になるコリンクなどあらゆるシーンに登場する個性豊かなポケモンたちを見つけるのも楽しみのひとつになるに違いない。

明るく誠実にお客さまに寄り添うハルの姿と、コダックをはじめとするポケモンたちの姿が見る人々の心を癒す「ポケモンコンシェルジュ」。夏の余韻を感じる9月、ポケモンたちと一緒にお休み気分を味わいに、南の島“ポケモンリゾート”へ出かけよう――「笑顔でいれば、きっと乗り切れる。だってここには、楽しい仲間たちがたくさんいるから！」

【ポケモンコンシェルジュ】

監督：小川育（ドワーフ）

脚本：土城温美 コンセプトアート

キャラクターデザイン：上杉忠弘

制作：ドワーフスタジオ FIELD MANAGEMENT EXPAND

声の出演：のん（ハル）、ファイルーズあい（アリサ）、奥野瑛太（タイラ）、竹村叔子（ワタナベ）、町田啓太（ケント）、山路和弘（ダン）

主題歌：山下達郎「オノマトペ ISLAND」（ワーナーミュージック・ジャパン）

（敬称略）

山下達郎さんの主題歌デジタルリリース

山下達郎さん書き下ろしの主題歌「オノマトペ ISLAND」が9月4日にデジタルリリースされる。

「オノマトペISLAND」は本作のために山下さんが新たに書き下ろしをした楽曲で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバー。新エピソードの配信に合わせ、今作の主題歌も同日9月4日に配信される。

「ポケモンコンシェルジュ」の世界観に合わせた可愛いアートワークも同時に公開されている。

【オノマトペISLAND】

9月4日配信 ※ダウンロード配信のみ

プレオーダー/事前予約は以下のページより行なえる。

□「オノマトペISLAND」のページ

「Pokémon GO」でコラボイベント開催！

新エピソードの配信を記念し、ポケモンとNianticと共同で提供しているスマートフォン向け位置情報ゲームアプリ「Pokémon GO」でコラボイベントが開催される。期間は日本時間9月9日10時から9月14日20時まで。

浮き輪をつけたコダックが登場するほか、トドグラー、ウインディ、イーブイなど、新エピソードで活躍するポケモンたちやキャラクターたちにも出会うことができる。

ゲーム内で使えるステッカーに「ポケモンコンシェルジュ」のポケモンたちの絵柄が加わるほか、ハルが着ているアロハシャツを着せ替えアイテムとして入手できる。イベント詳細は「Pokémon GO」公式ブログにて確認できる。

□「Pokémon GO」公式ブログのページ

全国のポケモンセンターに「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新しいグッズが登場！

9月6日に全国のポケモンセンターに「ポケモンコンシェルジュ」をテーマにした新しいグッズが登場する。

目玉は「ポージングぬいぐるみ コダック」。ポケモンコンシェルジュのコダックをイメージした肌触りのよいぬいぐるみは、おなじみの頭を抱えるねんりきポーズも再現することができる。

他にも、本編のワンシーンを再現した「トドグラー＆デデンネのペーパーウェイト」や、背景美術を再現した「ヤドン＆ヌオーのウッド風小物トレー」など、作品の世界観あふれるグッズがラインナップされている。

グッズの詳細は8月29日更新のポケモンオフィシャルサイトにて公開される。

(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

(C)2025 Niantic, Inc. (C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。