トヨタ新「“4ドア”セダン」すごい！ 斬新「大口顔」の進化型カローラ！ 4WDモデルもあり＆約360万円の「新モデル」米国で販売、特徴は？

大口顔のトヨタ新「“4ドア”セダン」

トヨタの北米法人は2025年7月24日、4ドアセダン「カローラ ハイブリッド」の2026年モデルを発表しました。

カローラは1966年の初代登場以来、世界累計で5000万台以上を販売してきたグローバルベストセラーモデルです。北米市場でも信頼性の高いコンパクトセダンとして幅広い層から支持され、その存在感は揺るぎません。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ新「“4ドア”セダン」です！ 画像で見る（77枚）

北米で展開されるパワートレインは2リッターガソリンと1.8リッターハイブリッドの2種類。今回発表されたハイブリッド仕様の2026年モデルでは、安全装備や快適機能が一層充実しました。

ちょっと大きい？ トヨタ新「“4ドア”セダン」

最上級グレード「XLE」には、従来7インチだったデジタルメータークラスターを12.3インチに拡大。視認性と情報表示量を高め、必要な情報を瞬時に確認できるようになっています。

また、これまで上級グレードに限られていた「ブラインドスポットモニター（リアクロストラフィックアラート付き）」が全グレードに標準化されました。死角となりやすい後方や斜め後ろの車両を検知して注意を促すこの機能は、都市部や高速道路での走行時に安心感を高めるものです。衝突回避支援パッケージ「トヨタ セーフティ センス」と合わせ、ドライバーを支える安全体制が一段と強化されています。

価格はエントリーグレード「LE」が2万4575ドル（約360万円）、スポーティな装いの「SE」が2万7015ドル（約400万円）、最上級のXLEが2万8940ドル（約430万円）。

駆動方式はFWD（前輪駆動）のほか、LEとSEにAWD（電気式四輪駆動）も設定。価格はFWDの1400ドル（約20万円）高となります。トヨタディーラーへの納車は今秋から始まる見通しです。

カローラハイブリッドは、「プリウス」とともに広い層に電動車を浸透させる役割を担っており、2024年の販売実績は前年比4.6％増となりました。

なお、北米市場においてトヨタの電動車販売台数（2024年）は100万6461台と過去最高を記録。前年比53.1％増と大きく伸長し、総販売台数に占める割合は43.1％に達しました。