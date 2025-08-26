¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¥â¡¼¥É¤À¥¡¥¡¡ª¸ÕÄ³¤·¤Î¤ÖÞÕ¿È¤ÎÆÍ¤¡¡ufotable¸ø¼°³¨¤ËÈ¿¶Á¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼å¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¢£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Îufotable¸ø¼°¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ufotable¤Î¸ø¼°X¤Ç¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Åá¤òÆÍ¤»É¤¹ÀïÆ®Ãæ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ì´É¤ä¤Ð¤Ã¡ª¥Ö¥ÁÀÚ¤ì´é¤Î¸ÕÄ³¤·¤Î¤Ö¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡·ì´É¤¬Éâ¤½Ð¤ë¤Û¤É¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¸ÕÄ³¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¸¹¤Îµ´¡¦Æ¸Ëá¤È¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò»×¤ï¤»¤ë°ìËç¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼å¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Î¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢ÑÛ¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ÎÞÕ¿È¤ÎÆÍ¤¡ª¡×¡ÖÁêÅö¤ÊÅÜ¤ê¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ä¡×¡Ö¤·¤Î¤Ö¤¬¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¥â¡¼¥É¤À¥¡¥¡¡×¡Ö¤¢¡¼¡Ä¤«¤Ã¤Á¤ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¸ÕÄ³ÍÍ¤¡¤¡¤¡¤¢¡¼¡¼¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ï¡¢2016Ç¯2·î¤«¤é20Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Î¿Í¶ô¤¤µ´¤ÎÀ³¤àÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ÈÂ²¤òµ´¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¡¦ãÞÌçÃº¼£Ïº¤¬¡¢µ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ëå¤ÎÇ©Æ¦»Ò¤ò¿Í´Ö¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡ãµ´»¦Ââ¡ä¤ØÆþÂâ¤·¡¢²ÈÂ²¤ò»¦¤·¤¿µ´¤òÆ¤¤Ä»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁ´À¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯2000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯4·î¤«¤é9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖãÞÌçÃº¼£Ïº Î©»ÖÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬2020Ç¯10·î¤Ë¸ø³«¡£Á´À¤³¦¤Ç¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ÏÌó517²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥à²½¤äÉñÂæ²½¤â¤µ¤ì¡¢2021Ç¯12·î¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ÖÍ·³ÔÊÔ¡×¡¢2023Ç¯4·î¤Ë¡ÖÅáÃÃÌê¤ÎÎ¤ÊÔ¡×¡¢2024Ç¯5·î¡Á6·î¤Ë¡ÖÃì·Î¸ÅÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï Ìµ¸Â¾ëÊÔ¡Ù¤¬3Éôºî¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¡¢¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ãº¼£Ïº¤¿¤Á¡Èµ´»¦Ââ¡É¤¬µ´¤Îº¬¾ë¡ãÌµ¸Â¾ë¡ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÉÅ¨¡¦µ´ÉñÄÔÌµ»´¡¢¾å¸¹¤Îµ´¤È¤ÎºÇ½ª·èÀï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£Á´452´Û¡ÊÄÌ¾ï393´Û¡ÜIMAX59´Û¡Ë¤Ç¾å±ÇÃæ¡£
