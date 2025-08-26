27R83U

Amazonにて開催されている「Amazon Fashion×秋のお出かけタイムセール祭り」の対象商品にTCLの量子ドットMini LED ゲーミングモニターが追加された。開催期間は8月28日23時59分まで。

今回のセールでは、4Kの解像度とリフレッシュレート160Hzを備えた「27R83U」、UWQHDの解像度とリフレッシュレート170Hzを組み合わせた湾曲率1500Rの「34R83Q」が対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

TCL 量子ドットMini LED モニター 27インチ 27R83U

eスポーツ用ディスプレイ技術であるTCL HVAパネルを採用。4Kと160Hzリフレッシュレートの組み合わせにより、画質と滑らかな動きを両立するため、競技タイトルからオープンワールドゲームまで、あらゆるジャンルで抜群の没入感と視認性を発揮する。

TCL 量子ドット Mini LED モニター 34インチ 34R83Q 湾曲率1500R

湾曲率1500Rを持つワイドスクリーンは21:9のワイドスクリーン比にも対応し、没入感を一層向上。MiniLEDバックライトと精密なローカルディミング制御を組み合わせることで、光漏れを最小限に抑え、従来を超える深みのある純黒を表現する。