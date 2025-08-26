「ドロドロ…」「千賀くんの切ない顔、良すぎ！」すみれの復讐が佳境！金城はDV夫？第9話に横山由依が登場：レプリカ 元妻の復讐

8月25日(月)に放送した、ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」（毎週月曜 よる11時6分）。第7話（8月18日放送）で、元夫・桔平（木村了）を破滅へと追いやったすみれ（トリンドル玲奈）の復讐計画が、第8話でさらにグレードアップ！ 巧妙な手口で花梨に罠を仕掛ける姿がSNSで話題に。すみれは、桔平を略奪した花梨（宮本茉由）をパーティーに誘い、IT企業の若きCEO金城（古谷呂敏）と引き合わせる。リッチでイケメンな金城と意気投合し、「絶対に次の旦那さんにしてみせる！」と舞い上がる花梨だが、金城は花梨に相応しいクズ男、しかも既婚者だった。

すみれは無名の俳優・田森圭（葉山奨之）をニセの彼氏に仕立て上げ、花梨、金城とのWデートを企てる。その一方で、加速する自分の復讐計画に、“これ以上ミライ（千賀健永）を巻き込んではいけない”と思い始めていた。





Wデートに向けた予行練習を行い、仲を深めるすみれと田森。だが偶然、その姿を見たミライはすみれを呼び出し、「最高の友達だと思ってる…だから、1人で計画を進めるのやめてくれないかな。すみれちゃんが1人で危ない計画を進めるのをただ見てるだけなんてできない。どんな結果になったとしても、最後まですみれちゃんの味方でいたい」と訴える。



「これは俺自身のためでもあるんだ。平気で不倫して、人の家族を壊すようなやつは、それ相応の報いを受けるべき」とも。ミライの母は夫の不倫現場を目撃し、それを機に自殺（第5話より）。ミライは「すみれちゃんには復讐をやり遂げてほしい…俺にも協力させて、共犯者として、友達として」と語りかけるのだった。

ミライの美しい一途な想いに、SNSでは「千賀くんの切ない顔が良すぎる！」「こういう役をやってほしかった！」の声が。





迎えたWデートの日。すみれの高級バッグが田森からの贈り物で、さらに田森が投資家だと知った花梨は、食事中、苦虫を嚙みつぶしたような表情に。苛立ちが隠せない花梨は金城とデートを抜け出し、あっという間にホテルで関係を持ってしまう。

しかし、嗅覚が鋭い花梨は“金城には他に女がいるのではないか”と悩み、またもやすみれに相談。果たしてすみれは、どう出るのか…続きはぜひTVerで！



そして9月1日(月)放送、第9話の予告では、金城の妻・桜子役で横山由依が登場！ 夫のDVに怯え、ビルの屋上から身を投げようとする衝撃的なシーンが映し出された。



SNSでは「来週、さらにドロドロになりそう」「金城、クズだけど色気がやばい！」「荒れる金城様…」などの声が。



【第9 話 あらすじ】

すみれ(トリンドル玲奈)は田森(葉山奨之)を、投資家の彼氏に仕立て、花梨(宮本茉由)の嫉妬心を煽ることで、金城（古屋呂敏）との不倫関係を進展させようとする。ところが、あることがきっかけで田森の正体が露呈、咄嗟にごまかそうとするが――。

更にすみれは、金城の妻・桜子(横山由依)と手を組み、金城のスキャンダルを週刊誌にタレコミ、その一方で、花梨には桔平との離婚と転籍を促すなど、復讐の策略を進行させる。



後半戦に入り、すみれの復讐計画もいよいよ佳境に！ 最終回までますます見逃せない。