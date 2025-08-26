¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ¥¡Ö½ë¤¹¤®¤ÆÃî¤¬¸º¤Ã¤¿!?¡¡º«Ãî¤Ï¤³¤Î½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¼çÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï8·î¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿5²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏÌÔ½ë¤Ç³ÆÃÏ¤ÇºÇ¹âµ¤²¹¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º«Ãî¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡½ë¤¹¤®¤ë¤È³èÆ°¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡Âç³Ø¤ÎÀèÀ¸¤Ã¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß´ü´Ö¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÄ¹´üµÙ²Ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¹ÖµÁ¤¬¤Ê¤¤¤Ö¤ó»þ´Ö¤ÎÍ»ÄÌ¤ÏÍø¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âµ¢¾Ê¤·¤¿¤ê¡¢Èæ³ÓÅª¤æ¤Ã¤¿¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ëº«Ãî¤ò¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È¡¢¤ä¤Ï¤êº«Ãî¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë²Æ¤³¤½¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤È¤«°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö²Æ¤Ï½ë¤¹¤®¤ÆÃî¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë¥«¥Ö¥È¥à¥·¤Ê¤É¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î¼çÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï8·î¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë»Ò¶¡¸þ¤±¤Îº«Ãî´Ñ»¡²ñ¤Ê¤É¤ò¤è¤¯°ÍÍê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤âÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡³Î¤«¤Ë¡¢²ÆµÙ¤ß¤È¤¤¤¨¤Ðº«ÃîºÎ½¸¤ÏÄêÈÖ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£ºÇ¶á¤Ï7·î¤«¤éÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢´Î¿´¤ÎÃî¤¿¤Á¤¬³èÆ°¤Ç¤¤º¡¢´Ñ»¡²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤â¼çÌò¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º«Ãî¤¬ºÇ¤â¤è¤¯´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤ä½Õ¤«¤éÇß±«»þ¤Þ¤Ç¤Î»þ´ü¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Ãî¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢½ë¤¹¤®¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¡¢½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤ª¤½¤é¤¯Î¾Êý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º«Ãî¤ÏÊÑ²¹Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¡¢³°µ¤²¹¤ËÂÎ²¹¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÌÔ½ë¤¬Ä¹´ü´ÖÂ³¤±¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢ÂÑ¤¨ÀÚ¤ì¤º¤Ë»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¸ÄÂÎ¤âÁý¤¨¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÍÕ¤ò¿©¤Ù¤ëº«Ãî¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤Ç¿¢Êª¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö²Æ¸Ï¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©ÎÁ¤ò¼º¤¤¸ÄÂÎ¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡²Æ¸Ï¤ì¡¢¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¤â¤È¤â¤È¤Ï°¡Ç®ÂÓÃÏ°è¤Î²Æì¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ç¤Ï7¡¢8·î¤Ï½ë¤¹¤®¤Æ¿¢Êª¤âº«Ãî¤â¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤ë10·îº¢¤ËºÆ¤Ó³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸½¾Ý¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈËÜ½£¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ã¤¬¸º¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©¤Î²Ã²ìÃÏÊý¤Î»³¤ÎÃæ¤òÊâ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É»É¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡²ã¤ÎÍÄÃî¤Ç¤¢¤ë¥Ü¥¦¥Õ¥é¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤Ï¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÌÔ½ë¤ä¹ß¿åÎÌ¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ã¤ÎÈË¿£¾ì½ê¤È¤Ê¤ë¾®¤µ¤Ê¿å¤¿¤Þ¤ê¤¬¸º¤ê¡¢²ã¤Î¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ÎÃ¤·¤¤¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢º«Ãî¤¿¤Á¤¬ÅìËÌ¤äËÌ³¤Æ»¤ËÀ¸Â©°è¤òËÌ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï¤â¤¦ÅìËÌ¤âËÌ³¤Æ»¤â½½Ê¬¤Ë½ë¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¨¤¨¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤È¤â¤ÈËÌ³¤Æ»¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿º«Ãî¤¿¤Á¤¬¡¢¿ô¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÀ¸ÂÖ·ÏÁ´ÂÎ¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¼õÊ´¤òº«Ãî¤Ê¤É¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊºîÊª¤Ï¡¢À¸»ºÎÌ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥½¥Ð¤Ê¤É¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥½¥Ð¤Ï¹Âç¤ÊÈª¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¼õÊ´¤Ï¼þ°Ï¤Î¼«Á³´Ä¶¤Ë¤¤¤ëº«Ãî¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¡¢²¹ÃÈ²½¤ÏÊÌ¤ÎÌäÂê¤â°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¡¢ÂçÈ¯À¸¤·¤ÆÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥à¥·¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Î³²Ãî¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ³²Ãî¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢±×Ãî¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦Æó½Å¤ÎÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Ã¤«¡£½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤³²Ãî¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤Û¤«¤Îº«Ãî¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Îº«Ãî¤ò¿©¤Ù¤ëÄ»¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È......¤¤¤ä¡¢³²Ãî¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÄ»¤Î¿©ÎÁ¤âÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢Ä»¤âÁý¤¨¤ë¡©¡¡¤É¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤ÏÀ¸ÂÖ³Ø¤¬¤Þ¤µ¤Ë°·¤¦¡Ö¼ï´ÖÁê¸ßºîÍÑ¡×¤ÎÊ£»¨¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£Ä»¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¨¥µ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£³²Ãî¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥â¥à¥·¤â¤Û¤«¤Îº«Ãî¤â¿©¤Ù¤Þ¤¹¡£Ä»¤Ë¤È¤Ã¤Æ³²Ãî¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿ô¤¢¤ë±Â¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÆÃÄê¤Î±Â¤¬¾¯¤·Áý¤¨¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Ä»¤Î¸ÄÂÎ¿ô¤¬¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸ÂÖ·Ï¤Î¡Ö¿©¤¦¡¦¿©¤ï¤ì¤ë¡×¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê°ìÂÐ°ì¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìµ¿ô¤Î¼ï¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤¿Ê£»¨¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤â¤½¤âÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢º«Ãî¤ÎÁíÎÌ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊÄ´ºº¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Àï¸å¤Î¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê³«È¯¤äÇÀÌô¤Î»ÈÍÑ¤ÇÂç¤¤¯¿ô¤ò¸º¤é¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³10Ç¯¡¢20Ç¯¤È¤¤¤¦´ü´Ö¤Ç¸«¤Æ¤â¸º¾¯·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¤Ï°Õ³°¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¤è¤¦¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÂðÃÏÂ¤À®¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¸º¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¼«Á³¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿·ÃÛ¤Î²È¤Ï·ú¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤Û¤«¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡Ö¹ÌºîÊü´þÃÏ¡×¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤äÈª¤¬¡¢Áð¤¬¤Ü¤¦¤Ü¤¦¤ËÀ¸¤¤ÌÐ¤Ã¤¿¹Ó¤ìÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃÄê¤Î¿¢Êª¤Ð¤«¤ê¤¬ÈËÌÐ¤·¤Æ¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡´ÊÃ±¤Ë¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
ÎëÌÚ¡¡°ìÅÙ¡¢¿Í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤¬¡¢¸µ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ËÌá¤ë¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ç¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿¹ÎÓ¤¬¸µ¤ËÌá¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º«Ãî¤ÏÀ¤Âå¸òÂå¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬Â®¤¤¤«¤é¡¢´Ä¶¤µ¤¨À°¤¨¤Ð¤¹¤°¤ËÁý¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡¡¤¹¤°Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¼ï¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³²Ãî´ó¤ê¤ÎÁý¿£ÎÏ¤¬¶¯¤¤¼ï¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥´¥¥Ö¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î´Ä¶¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÁý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤Í¡£¼ê¤Ä¤«¤º¤ÎÈþ¤·¤¤¿¹ÎÓ¤äÀ¶Î®¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Èó¾ï¤ËÁ¡ºÙ¤Ê´Ä¶¤Ç¤·¤«À¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¼ï¤Û¤É¡¢°ìÅÙ»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æº«Ãî¤Ï¸º¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡Ã»´üÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï»þ´Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¤É¤¦¤È¤é¤¨¤ë¤«¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Á³¤ò²óÉü¤µ¤»¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¡±¿¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¿ôÉ´Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¸Êª¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤¬ºÆ¤ÓË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»þÂå¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¤¢¤È¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢²¿ËüÇ¯¡¢²¿½½ËüÇ¯¤È¤¤¤¦¥¹¥Ñ¥ó¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Çº«Ãî¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¸íº¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬º£ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸«¤ì¤ÐËÜÅö¤Ë¤Á¤Ã¤Ý¤±¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Ò¥È¤È¤¤¤¦¼ï¤¬²¿½½ËüÇ¯¸å¤Þ¤ÇÂ¸Â³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢Àè¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ÏÃî¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¿Í´Ö......¤Ã¤ÆÌ¤Íè¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£ÎëÌÚµªÇ·¡ÊNoriyuki SUZUKI¡Ë¡¡
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡£»°½ÅÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¿Ê²½¡Ø°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÉÔ¹çÍý¡Ù¤ÎÆæ¤ò²ò¤¯¡×¡Ö¥À¡¼¥¦¥£¥ó¡Ø¿Ê²½ÏÀ¤ÎÉã¡Ù¤ÎÂç¤¤¤Ê¤ë°ä»º¡×¡Ê¶¦¤ËÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£¸ø¼°X¤Ï¡Ö@fvgnoriyuki¡×
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾åÎ´ÊÝ