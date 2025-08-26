こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

まだまだ猛暑が続く日々。外出時の暑さ対策はもちろん、室内でも快適に過ごすための工夫が必要不可欠ですよね。

そこで今回は、シーンに合わせて使い分けられる暑さ対策グッズを3つご紹介。手軽に使えるものから本格的な冷却デバイスまで、この夏を快適に過ごすためのアイテムを厳選しました。

最先端の冷却技術を搭載「ソニー REON POCKET PRO」

最初にご紹介するのは、ソニーの「REON POCKET PRO」。身に着けるだけで体表面を直接冷やしたり温めたりできる、最先端のウェアラブルサーモデバイスです。

REON POCKETシリーズのハイエンドモデルとして、2つの独立したサーモモジュールを搭載。冷却面積が従来比約2倍になり、新開発の大風量ファンにより吸熱量も最大約2倍に進化しました。

高い冷却性能を持ちながら、COOLレベル1では約34時間の長時間駆動を実現。SMART COOLモードを使用すれば、パワフルな冷却を最長15時間利用可能です。

本体カラーは服装になじみやすいライトグレーを採用。動作音も従来比約50％低減されており、ビジネスシーンでも目立ちません。側面の操作ボタンにより、スマートフォンを使えない場面でも基本操作が可能です。

USB給電に対応しているので、外出中もモバイルバッテリーから給電しながら使用できます。

長時間冷たさをキープ「ピーコック 真空断熱ミニアイスパック」

続いてご紹介するのは、ピーコック魔法瓶工業の「真空断熱ミニアイスパック」。魔法瓶構造により、氷の冷たさを長時間キープできる携帯用氷のうです。

容量0.15Lのコンパクトサイズながら、真空断熱構造により優れた保冷性能を実現。重さも約202gと軽量なので、カバンに入れて持ち運びやすいのが特徴です。お子様の熱中症対策や、スポーツ後のアイシングにも最適です。

氷のう部分にはシリコーン製のパッキンが付いているため、水漏れの心配もありません。シンプルな構造でお手入れも簡単。丸洗いできるので、いつでも清潔に使えます。

カラーはベージュ、ネイビー、パウダーピンク、ブルーなど豊富な8色展開。インテリアや好みに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

スポーツやアウトドアで大活躍「Seabreeze クールタオル」

最後にご紹介するのは、Seabreezeの「クールタオル」。水で濡らして絞り、振るだけで冷たさを感じられる冷却タオルです。

95cm×30cmのフェイスタオルサイズと110cm×60cmのバスタオルサイズの2種類から選べるので、用途に合わせて使い分けが可能。通勤・通学時の熱中症対策から、スポーツやフェスなどのアウトドアシーンまで幅広く活躍します。

最大の特徴は繰り返し使用できること。一定時間使用した後も、再び水で濡らして絞り、振ることで冷却効果が復活。何度でもひんやり感を体感できるので、長時間の外出時も安心です。

使い方は簡単3ステップ。水で濡らし、しっかりと絞って、タオルを振るだけ。特別な準備や電源も必要ないので、どこでも手軽に暑さ対策ができます。

爽やかなライトブルーで、夏らしい清涼感のあるカラーリング。お手頃価格なので、家族分をまとめて購入するのもおすすめです。

手軽さを重視するならクールタオル、持続的な冷却効果なら真空断熱アイスパック、最新技術による快適性ならREON POCKET PROなど、用途別に合わせて選ぶのもよし。

まだまだ続く暑さを快適に乗り切るために、ぜひチェックしてみてくださいね。

