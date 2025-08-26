横の出っ張りをなくせばイイのか。

収納や持ち運びを重視する、折りたたみ自転車ってありますよね。ハンドルを低くして、メインフレームの真ん中をふたつ折りにするなど、各パーツのトランスフォームで小さくなります。

小さいより薄いのがイイ

Boostの電動自転車「The Boost Bike」は、折りたたみ系によくある小径タイヤのチョイ乗り風ミニバイク。だけど一般的な折り方ではなく、ハンドルを90度回転してペダルをたたむと薄くなるんです。その横幅はたったの25cm！

玄関や通路に置くなら、断然薄いほうがイイですよね。小さくたためると車に載せたり、玄関先に置けて便利かもしれませんが…なんかこう塊っぽさというか存在感もあるんですよね。⁠置きっぱなしだとスネをぶつけたり、だんだんジャマになってきません？

遊び心あるBMX風のデザイン

ちなみに「The Boost Bike」は、子供の頃に乗っていたBMXを意識したデザインとのこと。あの時代に味わった走る楽しさを、また感じて欲しいと願ってのことなんですって。筆者も昔はBMX乗りだったので、その感じはよく分かります。

ホイールにある水色のパーツは、オレンジと蛍光黄色、フツーすぎる黒からも選べます。絵を描いたりステッカーを貼るなどの楽しみ方もできそうです。

電動と人力バージョン

バッテリーは7Ahで、エコ・モードなら約56km、ブースト・モードなら約32kmの距離を走ります。250Wのハブモーターは後輪に内蔵され、最高時速25kmと残念ながら日本の公道では走れません。

電動ではない人力バージョン（後から電動にアプデ可能）もあるので、そっちなら日本でも乗れます。

収納力を求めるのは世界共通

Boostはロンドンの企業ですが、自転車の保管をコンパクトにしたいのは日本と同じですね。小さても厚みがあるより、薄さと求めるのは正解だと思います。

