100均のメガネケースいいじゃん！「なにこの高級感！」「クオリティ高！」「お得感が凄い！」

ダイソーで、とてもお得感が高いメガネケースを発見しました！110円（税込）というお安さながら、高級感のあるレザー調素材を使用していて、しっかり高見え♡メガネやサングラスをさっと取り出せるシンプルなつくりながら、擦れによるキズ付きから守ってくれて安心感があります！ストラップ付で持ち運びにも便利ですよ。

商品情報

商品名：取っ手付ソフトメガネケース

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

100円とは思えないクオリティの高さ！ダイソーの『取っ手付ソフトメガネケース』

意外なものが、100円で買えることがあるダイソー。またまたお得なアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『取っ手付ソフトメガネケース』という商品。メガネの持ち運びに便利なメガネケースです。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、メガネグッズ売り場に陳列されていました。

プチプラのメガネケースの素材は、クオリティがそこまで期待できないものが多いですよね。

しかし、こちらは本革ではないのに、しっかりとレザー見えする質感の素材が使われています。

柔らかく、シボ感のある素材で肉厚。レザー小物のような高級感があり、チープに見えません◎

手持ちのメガネがぴったり収納できるサイズ感で、使い勝手が良いです。

柔らかいので外側からの圧に対しては弱いですが、擦れによるキズ付きなどからは守れる安心感があります。

さっと取り出せるシンプルなつくりなので、この季節は特に着脱が多いサングラスにもおすすめです！

バッグの持ち手などに取り付けて持ち運べる！

ストラップが付いているため、バッグの持ち手やベルトループなどに取り付けることが可能。

ミニバッグなどで身軽にお出かけしたい時、散歩などのちょっとした外出時などにも最適ですよ。

今回は、ダイソーの『取っ手付ソフトメガネケース』をご紹介しました。

デザイン性、素材感、使い心地、コスパ、すべてがパーフェクトな優秀アイテムでした！メガネやサングラスをよく使う方、安くてもちょっぴりこだわりのあるメガネケースをお探しの方におすすめです。

ダイソーで見つけたら、ぜひ手に取ってみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。