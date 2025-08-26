将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月26日、徳島市の「渭水苑」で第5局の対局を開始した。シリーズは、6連覇を目指す藤井王位の3勝1敗で推移。本局が決着局となるのか、前局で待望の初勝利を飾った永瀬九段がまだまだ踏ん張るのか。注目の一戦が始まった。

【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第5局（生中継中）

“真夏の七番勝負”として親しまれている王位戦七番勝負は、後半戦の佳境へ突入。第5局は舞台を徳島市に移して争われる。対局場の「渭水苑」は、約1,000坪を誇る日本庭園を有する料亭で、藤井王位にとっては5度目の来訪となる。

シリーズ3勝を挙げている藤井王位が本局に勝利し、防衛を達成した場合はタイトル獲得数が通算31期となり、渡辺明九段（41）の歴代4位の記録に並ぶこととなる。ここを偉業達成の地とするのか、永瀬九段が連勝で踏ん張るのか、本局の星のゆくえに大きな注目が集まっている。

シリーズは、藤井王位の3勝1敗で推移。開幕局は対局1日目に千日手が成立する波乱の出だしから、指し直し局で正確無比な指し回しを見せた藤井王位が先勝。続く第2局では、角換わりの出だしから藤井王位の玉が「打ち歩詰め」の形で即詰みを逃れている状態となったことが大きな話題となった。

第3局では、これまでの2局とは変わり、先手矢倉、後手雁木の持久戦に。繊細な駆け引きの末に永瀬九段が踏み込んでいったが、藤井王位は受け流すように無理のない手を重ねてリードを拡大。先手の永瀬九段の弱点をピンポイントで攻めきり勝利を飾った。

しかし、8月19・20日に行われた第4局で、永瀬九段がついに反撃に成功。角換わりの出だしとなったこの一局では、永瀬九段が新構想をぶつけて中盤からペースをつかんだ。藤井王位も簡単には譲らず局面の複雑化を図ったが、永瀬九段は冷静に対応。一手争いの大激戦から最後は藤井王位の玉を即詰みに討ち取り、完勝の内容で一勝を返した。

両者の公式戦対戦成績は、第4局を終えた時点で藤井王位の29勝10敗。両者にとって通算40局目となる本局で白星をつかむのはどちらか。激戦必至の両者の戦いから目が離せない。持ち時間は各8時間の2日制。本局の先手番は永瀬九段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）