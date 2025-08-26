画期的過ぎて驚き…！「えっ鏡だけじゃないの？！」ケースから引き出すと…？100均ミラー

ダイソーをパトロールしていると、コスメ売り場で気になる商品を発見。黒くて四角い物体で、一見「何に使うものだろう…？」と疑問に思うアイテムですが、なんとこれ、ミラーとスマホスタンドの両方をこなすアイデアグッズだったんです！￥110（税込）で買える優れものなので、売り場で見かけたら即買い推奨ですよ♡

商品情報

商品名：スマホスタンド付ミラー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：5.8cm×6cm

販売ショップ：ダイソー

コンパクトな作りがイイ！ダイソーのコスメ売り場で掘り出し物を発見

ダイソーをパトロールしていると、コスメ売り場でいいものを見つけました♡一見何に使うものか分からない、この黒くて四角いアイテム。実はこれ、コンパクトなミラーが内蔵されている便利グッズなんです。

商品名はその名も『スマホスタンド付ミラー』。サイズは約5.8cm×6cm。材質はポリプロピレン、ポリスチレン、ガラス。お値段は￥110（税込）。

スライドさせると小ぶりなミラーが出てきます。映りは良好で、ポイントメイクや身だしなみチェックにちょうどいいサイズ感です。

ミラーだけじゃない！ダイソーの『スマホスタンド付ミラー』

鏡だけかと思いきや、何やら裏側に折りたたまれたスタンドが。これを起こしてみると…

なんとスマホスタンドに早変わり！スタンドには角度の違う2種類の溝が入っているので、スマホの角度を2段階に調整できます。

メイクやドライヤーをしている間など、ちょっとした時間に使うのに便利。場所を取らないので、使わない時の収納場所に困らないのも魅力です。

今回はダイソーの『スマホスタンド付ミラー』をご紹介しました。

持ち運びやすいので出先で活躍するのはもちろん、お家でも便利に使えるアイデアグッズ。ミラーやスマホスタンドはあると助かるアイテムなので、両方ともスマートに携帯できるのは嬉しいポイントです。荷物を極力減らしたい旅行なんかでも、良い仕事をしてくれると思います。

1つで2役こなす商品を￥110（税込）で購入できるので、とってもお買い得♡店舗で見かけたら、即カゴIN推奨です。気になった方はぜひ、ダイソーのコスメ売り場をチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。