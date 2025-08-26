思わず2度見しちゃったよ！中を開けると…？秘密が隠された本みたいな100均グッズ
商品情報
商品名：木製ブック型収納ボックス（フォトフレーム付、チェキサイズ）
価格：￥220（税込）
販売ショップ：ダイソー
これが200円で買えちゃうの！？ダイソーの『木製ブック型収納ボックス』
今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『木製ブック型収納ボックス（フォトフレーム付、チェキサイズ）』という商品。
本のようなデザインの木製収納ボックスです。インテリアとしても小物入れとしても使える、おしゃれなアイテムです！
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。
購入した時点で、可愛いワンちゃんの写真が入っていました♡
デザインはシンプルで素敵ですが、べニヤなので表面がパサついています。
この価格にしたらつくりは丁寧なほうだと思いますが、ヤスリがけしたりニスや塗料などを塗ってアレンジしても良さそうです。
蓋の裏側はフォトフレームになっています。
ツメを開いて板を取り外すことで、中の写真を入れ替えることができます。
写真はチェキサイズに対応しているようです。
蓋はマグネットで留まっています。
小さいですが、立てても勝手に空いてしまうことがないので安心です。
小物の収納や推し活に！他のインテリアにも馴染みやすいデザイン♡
商品名に「収納ボックス」とある通り、中に物を収納することができます。
筆者はイヤホンや鍵など、お出かけに必要なものを入れて玄関先に置いて使っています。
立てて収納すると中で雪崩が起きるので、ピンをさしてみました。
ただ、薄いベニヤなので最後まで突き刺すと貫通してしまうので注意が必要ですが、
ピンを使うことで鍵を掛けて保管できるようになり、出し入れしやすくなりました。
木製なので他のインテリアとも好相性！
出しっぱなしにしておくと目に付くアイテムも、中に収納すれば生活感を消せます。
推し活、メモリアルグッズとしても使えそうです◎
今回は、ダイソーの『木製ブック型収納ボックス（フォトフレーム付、チェキサイズ）』をご紹介しました。
このクオリティのものが220円（税込）で買えるのは嬉しいかぎり♡気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。