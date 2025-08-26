100均専用ポーチがあれば安心「何故かすぐ無くしちゃう」「買ったとたんに古いの出てくる…」

頻繫に使う保湿用リップクリームや口紅。小さいからか気が付くと紛失してしまって、欲しい時に手元にない！なんて状況を経験される方も多いのではないでしょうか。仕方なく新しいものを買った途端、無くしたりリップが出てきたり…そんな悔しい思いを打開すべく、セリアで専用のケースを買ってみました！必見です♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：カラビナ付きリップケース

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横3cm×縦9.2cm×マチ2cm

販売ショップ：セリア

何故か無くしちゃうリップ…セリアで買える専用のケースで解決！

小さくて頻繫に出し入れするものだからか、すぐに無くしてしまう保湿用のリップクリームや口紅。仕方なく新しいものを買うと、何故かそのタイミングで使ってたリップが見つかる…なんてもったいない経験をされている方も多いのではないでしょうか。

なにかちょうどいいケースがないかな〜とセリアをパトロールしていると、￥110（税込）で大人も使いやすいデザインのリップ用のケースが販売されていました！

今回購入してきたのは、その名も『カラビナ付きリップケース』。サイズは約横3cm×縦9.2cm×マチ2cm。ポーチの材質は、ポリ塩化ビニルとポリエステルです。

実際に使ってみると、筆者が愛用しているリップが1本すっぽりと納まりました。しかし、生地が柔らかいため、雑に扱うと傷みやすい印象です。試しに筆者が、フタ部分の下側を持ってケースを開けようとすると、スナップボタンを打ち込んでいる穴の部分が、伸びて広がってしまいました。

コツとしては、スナップボタンの上に指を入れて、フタをはがすように開けること。こうすることで、生地に無駄なダメージが入りにくくなります。

スマホと一緒に持ち運べる！セリアの『カラビナ付きリップケース』

カラビナが付いているのも、この商品の魅力の1つ。カバンやスマホストラップなどに引っ掛けて、気軽に持ち運ぶことができます。同じくセリアで買える『カラビナ付きワンタッチポーチ』と一緒に使うとさらに小物収納ができるので、合わせて活用してみてくださいね♪

今回はセリアの『カラビナ付きリップケース』と『カラビナ付きワンタッチポーチ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。