Snow Man向井康二出演のタイドラマ『Dating Game』Episode8の場面写真＆予告映像解禁

Snow Manの向井康二と、タイの実力派俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるタイドラマ『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』のEpisode8の予告編、場面写真、ストーリーが公開された。

■愛するボス・ジュンジに振り向いてもらうためヒルとアートの勝負がヒートアップ

今回、解禁された場面写真は、ヒルとジュンジ、ベイとパットがビーチで一緒に過ごす姿や、ジュンジとアートの2ショット姿、その様子をみて呆然とするヒル、そしてジュンジをめぐりライバル心を露にするヒルとアートの姿などが切り取られ、ヒル、ジュンジ、アートの3人の関係と、ベイとパットの関係がどのように変化していくのか、いやがうえにも気になるカットとなっている。

そして場面写真とあわせて解禁された新予告では、新ゲームにスポンサーがついたことが発表され、スポンサーからの招待を受け、「どの場所がラストにふさわしいか確かめてほしい」というジュンジの発言のもと、プロジェクトのスタッフでチャンタブリーのリゾートへ。

また「考えてたんだけど 俺が求めてた愛だと思う」とペアリングをパットに意気揚々と準備したものの、パットからは「そんなに焦らなくても」と言われてしまう。

さらに、リゾート地でバーベキューを全員で楽しんでいる最中に、ジュンジから「もしYukaが君に嘘をついてたら 君は怒る？」と問われるヒルの姿や、「自分の気持ちを確信したんだ。ジュンジのそばにいる」とジュンジに想いを告げるアートの姿を目の当たりにしたヒルは踵を返してしまう姿が映し出され、ドキドキだけではなくハラハラな展開をも予感させる内容となっている。

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』は、Leminoにて毎週月曜23時30分から最新話のディレクターズカット版を日本独占配信。第8話は9月1日に配信開始となる。

■Episode.8 ストーリー

ジュンジへの想いに気づいたヒルは、 アートが過去のリベンジでジュンジにアプローチしていることに気づき、ボスに振り向いてもらうために堂々とアートに勝負を挑んでいた。

ちょうどその頃、新プロジェクトのメンバーは、スポンサーの意向で、ゲーム内にリゾートを舞台とした企画を組み込む為チャンタブリーのリゾートへ。ジュンジをかけた戦いが佳境を迎えるなか、ひと足先にジュンジへ想いを告げるアートと、自分の気持ちに気づきながらも、うまく気持ちを伝えられずに悩むヒル。3人の関係はいったいどんな結末を迎えるのか。

一方で、あの一夜の出来事以来、パットが少しずつ距離を置くような態度を見せ始め、ベイは困惑していた。自分の気持ちが真剣であると誠意を込めて伝えるベイの真摯な想いに対して、パットが出した答えとは。

■Episode.8の予告映像

■番組情報

『Dating Game～口説いてもいいですか、ボス!?～』

09/01（月）23:30～ ※Episode8

Leminoにてディレクターズカット版を日本独占配信

※第1話無料配信

※最終話配信後、タイ放送版を期間限定で無料配信予定

出演：マーチ＝チュターウット・パッタラガムポン 向井康二（Snow Man）他

(C)datinggame2025

