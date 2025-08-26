【ユニクロ】で大当たり見つけた！ 今買ってながーく使えそう♡「優秀アイテム」

今買っておけばこれからも長く愛用できそうな「優秀アイテム」が、【ユニクロ】から登場しているとの情報をゲット。デザイン性と着回しやすさを兼ね備え、ロングシーズンで活躍してくれること間違いなしかも。シンプルなのに今っぽく決まるシルエットや、合わせやすいカラー展開など、嬉しい要素が盛り沢山。コーデに悩みがちな朝の強い味方になってくれそうなデザインは、大当たりすぎてついまとめ買いしちゃうかも。ぜひ早めにチェックしてみて。

さまざまなコーデを楽しめるベスト

【ユニクロ】「ニットVネックベスト」\2,990（税込）

カジュアルな雰囲気の編み地が優しい雰囲気で、秋冬らしい深みのある色合いが映えるベスト。オーバーサイズ過ぎず、程よいゆとりのあるシルエットは、シャツやカットソーとレイヤードしてもすっきりとしたナチュラルな着こなしにしてくれそう。スラックスと合わせたキレイめスタイルにもデニムと合わせたカジュアルスタイルにもおすすめしたい、即戦力としての活躍が期待できる1着です。

きちんと感もこなれ感もゲット

【ユニクロ】「コットンシャツ」\2,990（税込）

コットン100％のカジュアルな風合いの生地で仕立てた長袖シャツ。素材のナチュラルな印象と襟付きシャツのきちんと感のバランスが絶妙で、オフィスでもデイリーでも幅広いコーデに馴染みそう。リラックス感のあるシルエットは、気になる体のラインもさりげなくカバーしてくれるかも。1枚でシンプルに着こなすのはもちろん、羽織りとして、インナーとして、着まわし力はかなり豊富。1枚あればかなり長く着られそうな優秀アイテムです。

ゆるっと感が今っぽい優秀ボトムス

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

デイリーに頼れる1本なら、これ。ゆるやかなカーブラインでナチュラルに体型カバーしてくれるシルエットで、年齢や体型問わず取り入れやすそうなジーンズです。ゆったりとしたデザインですが、ハイウエスト効果でスッキリ見えも同時に叶いそう。ベーシックなTシャツやシャツと合わせるだけで、シンプルなのにおしゃ見えするのが嬉しいポイントです。キレイめブラウスと合わせれば、抜け感のある大人カジュアルとしても活躍しそう。

何度でも着たくなるシンプル美人ワンピ

【ユニクロ】「ポンチワンピースノースリーブ」\1,990（税込・セール価格）

ストレートシルエットのノースリーブロング丈ワンピ。エレガントな雰囲気の伸びのよい素材で、ラフなのに上品な印象。1枚で着ても手抜き感が出ずサマ見えし、シャツやカーディガンを羽織っても馴染みやすいシンプルデザインで、コーデ次第でロングシーズン活躍してくれそう。ブラック、ブラウン、ネイビーの3色展開で、どれをチョイスしても飽きずに着回せそうなベーシックカラーが嬉しい。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：タニメグミ