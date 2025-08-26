ママ友の子が扇風機を壊した！「急用思い出したから帰るね♡」逃げたママ友に弁償を要求すると！？

「細かいことは気にしない」と語るママ友。おおらかな良い人なのかなと思っていましたが、この言葉の本当の意味を知った時……。今回はママ友に幻滅し、関係を断つことに決めた経験を知人が語ってくれました。

尊敬できるママ友……だったのに

小学校で知り合ったママ友A子はとても気さくで、話していて楽しいだけでなく、私が子育てで悩んでいる時も励ましてくれました。

「大丈夫！ 細かいことは気にしない！」私には無い前向きさがあり、彼女を尊敬していました。

ある時、A子が息子のB君を連れて遊びに来ました。元気なB君は初めて遊びに来た場所に興味津々。

寝室のある二階には行かない様にやんわりと注意をしたのですが……。

今回の事件を機にA子と関わるのを止めようと思ったそうです。

「子どものことだから」と被害に遭った方が言うならまだしも、母親が大目に見るように言うのは違いますよね。これ以上迷惑を掛けられる前に、距離を置くのは正解だったと思います。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025月6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

