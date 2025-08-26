インバウンド客で混雑しているところではなく、人気の温泉地から少し離れた場所にある、まだあまり知られていない静かで魅力的な温泉地に行きたい…。そんなニーズをキャッチして、「みんなで選ぶ温泉大賞」を主催しているBIGLOBEが、“ちょいズラし穴場温泉”と名付け、水上温泉郷(群馬県利根郡)を推している。その理由は「東京からアクセスがよく、いいコンテンツがたくさんあるから」。そこで今回は、水上温泉郷の中でもおすすめの癒やし系旅館や、自然を感じられるアクティビティ、景色を楽しめるご当地カフェを紹介。長期休みの家族旅行にもおすすめだ。

【写真】景色を楽しめるご当地カフェ「つきよの見晴らしcafeろば」でスイーツを堪能！

“ちょいズラし穴場温泉”水上温泉郷へ！今回は同エリアに精通した俳優・田村幸士さんが特別にガイドしてくれた


水上温泉郷は関越自動車道水上ICや、上毛高原駅からほど近い群馬県の温泉街。有名観光地である草津温泉からは車で1時間30分ほどの場所に位置する“穴場温泉”となっており、上越新幹線を利用すると、東京からは最短約62分で行くことができる。

そんな水上温泉郷は、月夜野・上牧温泉郷、三国・猿ヶ京温泉郷と合わせ、「みなかみ18湯(みなかみじゅうはっとう)」と呼ばれて親しまれている。谷川岳の眺望を楽しんだり、湯治をしたり…と、さまざまな過ごし方ができる個性豊かな温泉宿や、気軽に立ち寄れる日帰り温泉が集まっているのだ。

■水上温泉郷のおすすめ癒やし系旅館！

その温泉の中で今回ピックアップしたのは以下の2カ所。ファミリーやカップルで訪れて、夏の風景を楽しんでみてはいかが？

■日本温泉協会5つ星に認定された極上温泉！「谷川温泉 水上山荘」

「水上山荘」は3つの自家源泉から直接引いた源泉かけ流しの温泉を提供してる5つ星の温泉


渓流のほとりに静かに佇む水上山荘では、3つの自家源泉から直接引いたかけ流しの温泉が提供されている。アルカリ性単純泉のお湯は肌に優しく、すべすべした感触。露天風呂が付いた客室も用意されており、プライベートな空間で絶景の谷川岳と満天の星空、そして温泉を独り占めできるのがうれしい。ちなみに同施設の館主は、「水上山荘のお湯はずっと入っていられるくらいの温度なので、お子さまの“温泉デビュー”にもおすすめなんですよ」と話す。

「水上山荘」の客室の露天風呂。「絶景の谷川岳と満天の星空を楽しめるように」と、湯船内にはこだわりの高さ＆角度で設置された椅子がある


また、谷川岳の雄大な景色、四季折々の美しい風景を、クラシカルな雰囲気のラウンジから望むのもおすすめだ。朝、ソファに腰掛け、部屋に流れる音楽とコーヒーを楽しみつつ、ゆったりとくつろいでいると、豊かな旅情を感じることができるはずだ。

ラウンジの窓は、1枚の絵のよう。谷川岳が織り成す四季折々の美しい景観を楽しめる


「水上山荘」の夕食は旬が味わえる会席料理。この日は「上州牛冷しゃぶ 夏野菜 香味ポン酢」や「宮城県産殻付き雲丹」などが提供された


■谷川温泉 水上山荘

住所：群馬県利根郡みなかみ町谷川556

電話：0278-72-3250

■日本の人気旅館トップ25に2年連続で選出！「水上温泉 蛍雪の宿 尚文」

「水上温泉 蛍雪の宿 尚文」は、全9室の静かな宿。都会の喧騒を離れてリラックスできる


温泉街を抜けた奥利根湯けむり街道沿いの山里にある「蛍雪の宿 尚文」。利根川源流の自然に囲まれた場所に位置する同宿でも、四季折々の美しい景色を楽しめ、露天風呂付きの客室や貸切風呂ではプライベートな空間と温泉を満喫できる。

「水上温泉 蛍雪の宿 尚文」の貸し切り風呂


そして、温泉で温まったあとには、個室の食事処に用意される“山人(やまびと)料理”を堪能！新鮮な地元食材を使った自慢の料理、季節の味覚を楽しんで、田舎宿ならではののんびりとしたおこもりステイを味わおう。

「水上温泉 蛍雪の宿 尚文」の山人料理


地元の新鮮な食材を使った料理が自慢で、季節の味覚を堪能できる


■水上温泉 蛍雪の宿 尚文

住所：群馬県利根郡みなかみ町綱子277

電話：0278-72-2466

■一ノ倉沢散歩で絶景を体感！

一ノ倉沢。真夏に見られる残雪は圧巻！


谷川連峰の中心的存在である谷川岳や、首都圏の水源となっている利根川、ロッククライミングの聖地とも言われている一ノ倉沢などがあり、都会の喧騒から離れてリラックスするのにぴったりの水上温泉郷。関東のアウトドア愛好家や川遊び好きのファミリー層からも注目を集めており、夏はサップやラフティング、カヤックなど、川を活かしたアクティビティで一日遊ぶことができる。

近くには「せせらぎ水路」が整備され、小さい子も水遊びできる「清流公園」(群馬・利根郡)も


「清流公園」のサインボード


ロープウェイ＆リフトを使って標高1500メートルの谷川岳中腹へ。そこには別天地が広がっている


そして今回おすすめしたいのが“一ノ倉沢散歩”。日本三大岩場の一つとされる谷川岳の一ノ倉沢は、アルピニストを惹きつけてやまない絶景が魅力！夏はひんやりとした涼しさを感じながらトレッキングやサイクリングを楽しみつつ、谷底から谷川岳の岩壁を見上げて、その雄大さを体感しよう。

その雄大さに圧倒されること間違いなし


日本有数の大岩壁は必見！


マイナスイオンを浴びながら持参したコーヒーを飲んでリラックス♪


トレッキングやサイクリング(自転車はレンタルできる)でさわやかな風を感じて


一ノ倉沢へは、谷川岳山岳資料館からの約3キロメートルの区間、環境に配慮した電気バスが運行している


■一ノ倉沢

住所：群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽

■古民家リノベカフェで絶品ピザ！「つきよの見晴らしcafeろば」

大正4年に建てた築100年以上の建物を2年かけてリノベしたというお店「つきよの見晴らしcafeろば」。自作薪釜で焼く本格的なピザや、こだわりスイーツを楽しもう


アクティビティを楽しんだら、お次は棚田を見ながらカフェタイムを満喫しよう。築100年以上の蚕屋をリノベーションしたカフェ「つきよの見晴らしcafeろば」は、そのネーミング通り、窓からの眺めも抜群！

のんびりとした風景を楽しみながら、自作薪窯で焼いたお店自慢のピザやデザート、さまざまなドリンクを片手にホッとひと息。ピザは、ふんわりとした生地＆香ばしい風味が特徴で、地元産のしらすやチーズ、実家の畑で採れたという野菜など、こだわりの具材が使用されている。

オーナーは「なるべく地場産の食材を使いたいと思ってやっています。今日はズッキーニやとうもろこし、福耳とうがらしがのっていますが、『気まぐれピザ』のトッピングもチョコチョコ変わるので注目してみてください。また、窓からは桜の花や新緑、秋の紅葉などを見ることができるのですが、毎シーズン、自分も感動してしまうくらいきれいな場所なんですよ」とアピールしている。

「つきよの見晴らしcafeろば」の「気まぐれピザ」。取材日に焼き上がったのは「地場産夏野菜のマルゲリータ」(2000円)


■つきよの見晴らしcafeろば

住所：群馬県利根郡みなかみ町下牧2198

BIGLOBEが“ちょいズラし穴場温泉”として推している水上温泉郷。豊富なアクティビティもある“涼”スポットとなっているので、ファミリーのおでかけにもぜひおすすめしたい。

みなかみ町には、地元の野生動物を使ったジビエ料理が楽しめるお店も！JR水上駅より徒歩約14分の場所にある「お山の食堂 たんとくわっさい」。Instagramから予約しよう


「お山の食堂 たんとくわっさい」のすっぽん料理。同店では“うしがえる”など、ほかでは味わえない料理が出ることも


こちらは、美しい棚田を眺めながら楽しめる「さなざわ㞢(の)テラス」の日帰り温泉(大人600円、小人300円)。手触り滑らかなお湯が魅力


ワーケーションにおすすめ！カフェ・温泉利用のユーザーが使用できる「さなざわ㞢テラス」のコワーキングスペース


みなかみの澄んだ空気と上質な水を使用して作る「オクトワンブルーイング」のビール。同店はJR水上駅より徒歩約20分


「オクトワンブルーイング」は、みなかみ出身の店主が「みなかみの水を使用したビールを醸造したい」とUターン開業したお店


取材・文=平井あゆみ

