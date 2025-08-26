家族旅行にもおすすめ！癒やし系旅館・アクティビティ・ご当地カフェがそろう水上温泉郷へ行こう
インバウンド客で混雑しているところではなく、人気の温泉地から少し離れた場所にある、まだあまり知られていない静かで魅力的な温泉地に行きたい…。そんなニーズをキャッチして、「みんなで選ぶ温泉大賞」を主催しているBIGLOBEが、“ちょいズラし穴場温泉”と名付け、水上温泉郷(群馬県利根郡)を推している。その理由は「東京からアクセスがよく、いいコンテンツがたくさんあるから」。そこで今回は、水上温泉郷の中でもおすすめの癒やし系旅館や、自然を感じられるアクティビティ、景色を楽しめるご当地カフェを紹介。長期休みの家族旅行にもおすすめだ。
【写真】景色を楽しめるご当地カフェ「つきよの見晴らしcafeろば」でスイーツを堪能！
水上温泉郷は関越自動車道水上ICや、上毛高原駅からほど近い群馬県の温泉街。有名観光地である草津温泉からは車で1時間30分ほどの場所に位置する“穴場温泉”となっており、上越新幹線を利用すると、東京からは最短約62分で行くことができる。
そんな水上温泉郷は、月夜野・上牧温泉郷、三国・猿ヶ京温泉郷と合わせ、「みなかみ18湯(みなかみじゅうはっとう)」と呼ばれて親しまれている。谷川岳の眺望を楽しんだり、湯治をしたり…と、さまざまな過ごし方ができる個性豊かな温泉宿や、気軽に立ち寄れる日帰り温泉が集まっているのだ。
■水上温泉郷のおすすめ癒やし系旅館！
その温泉の中で今回ピックアップしたのは以下の2カ所。ファミリーやカップルで訪れて、夏の風景を楽しんでみてはいかが？
■日本温泉協会5つ星に認定された極上温泉！「谷川温泉 水上山荘」
渓流のほとりに静かに佇む水上山荘では、3つの自家源泉から直接引いたかけ流しの温泉が提供されている。アルカリ性単純泉のお湯は肌に優しく、すべすべした感触。露天風呂が付いた客室も用意されており、プライベートな空間で絶景の谷川岳と満天の星空、そして温泉を独り占めできるのがうれしい。ちなみに同施設の館主は、「水上山荘のお湯はずっと入っていられるくらいの温度なので、お子さまの“温泉デビュー”にもおすすめなんですよ」と話す。
また、谷川岳の雄大な景色、四季折々の美しい風景を、クラシカルな雰囲気のラウンジから望むのもおすすめだ。朝、ソファに腰掛け、部屋に流れる音楽とコーヒーを楽しみつつ、ゆったりとくつろいでいると、豊かな旅情を感じることができるはずだ。
■谷川温泉 水上山荘
住所：群馬県利根郡みなかみ町谷川556
電話：0278-72-3250
■日本の人気旅館トップ25に2年連続で選出！「水上温泉 蛍雪の宿 尚文」
温泉街を抜けた奥利根湯けむり街道沿いの山里にある「蛍雪の宿 尚文」。利根川源流の自然に囲まれた場所に位置する同宿でも、四季折々の美しい景色を楽しめ、露天風呂付きの客室や貸切風呂ではプライベートな空間と温泉を満喫できる。
そして、温泉で温まったあとには、個室の食事処に用意される“山人(やまびと)料理”を堪能！新鮮な地元食材を使った自慢の料理、季節の味覚を楽しんで、田舎宿ならではののんびりとしたおこもりステイを味わおう。
■水上温泉 蛍雪の宿 尚文
住所：群馬県利根郡みなかみ町綱子277
電話：0278-72-2466
■一ノ倉沢散歩で絶景を体感！
谷川連峰の中心的存在である谷川岳や、首都圏の水源となっている利根川、ロッククライミングの聖地とも言われている一ノ倉沢などがあり、都会の喧騒から離れてリラックスするのにぴったりの水上温泉郷。関東のアウトドア愛好家や川遊び好きのファミリー層からも注目を集めており、夏はサップやラフティング、カヤックなど、川を活かしたアクティビティで一日遊ぶことができる。
そして今回おすすめしたいのが“一ノ倉沢散歩”。日本三大岩場の一つとされる谷川岳の一ノ倉沢は、アルピニストを惹きつけてやまない絶景が魅力！夏はひんやりとした涼しさを感じながらトレッキングやサイクリングを楽しみつつ、谷底から谷川岳の岩壁を見上げて、その雄大さを体感しよう。
■一ノ倉沢
住所：群馬県利根郡みなかみ町湯桧曽
■古民家リノベカフェで絶品ピザ！「つきよの見晴らしcafeろば」
アクティビティを楽しんだら、お次は棚田を見ながらカフェタイムを満喫しよう。築100年以上の蚕屋をリノベーションしたカフェ「つきよの見晴らしcafeろば」は、そのネーミング通り、窓からの眺めも抜群！
のんびりとした風景を楽しみながら、自作薪窯で焼いたお店自慢のピザやデザート、さまざまなドリンクを片手にホッとひと息。ピザは、ふんわりとした生地＆香ばしい風味が特徴で、地元産のしらすやチーズ、実家の畑で採れたという野菜など、こだわりの具材が使用されている。
オーナーは「なるべく地場産の食材を使いたいと思ってやっています。今日はズッキーニやとうもろこし、福耳とうがらしがのっていますが、『気まぐれピザ』のトッピングもチョコチョコ変わるので注目してみてください。また、窓からは桜の花や新緑、秋の紅葉などを見ることができるのですが、毎シーズン、自分も感動してしまうくらいきれいな場所なんですよ」とアピールしている。
■つきよの見晴らしcafeろば
住所：群馬県利根郡みなかみ町下牧2198
BIGLOBEが“ちょいズラし穴場温泉”として推している水上温泉郷。豊富なアクティビティもある“涼”スポットとなっているので、ファミリーのおでかけにもぜひおすすめしたい。
取材・文=平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
