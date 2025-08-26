今年のカレートレンド、気になりませんか？

2025年は“「ディープリッチ黒カレー”が大きな流れで、その中でも“ネオ・カシミールカレー”が特に注目」と、カレーの専門家、カレー大學の学長。

家庭で簡単に楽しめる学長おすすめの「カシミールカレー」「ネオ・カシミールカレー」3品と、意外な楽しみ方まで伺ってきました。

2025年のカレートレンドは「ネオ・カシミールカレー」

まず、ディープリッチ黒カレーとは従来の黒カレーが進化を遂げて、より深みのある味わい、コク、奥行きのある旨味をそなえたカレー。

さらに、ネオ・カシミールカレーとは、従来のカシミールカレーの極辛スタイルを継承しつつ、

スパイスのバランスの工夫や具材のバリエーションの広がりにより、奥深いスパイスの香りと味わいを堪能できるカレー。

カレー大學学長が推す「ネオ・カシミールカレー」3選

・「カシミールカレー」（デリー）

デリーで最も人気があり、デリーの代名詞ともいえるカシミールカレー。病みつきになる刺激的な辛さが自慢の一品。ただ辛いだけではなくスパイスの風味と野菜のコクがあり、奥深さがある。

・「インドカリー カルダモン香るカシミールビーフ」（新宿中村屋）

「本場インドの味わい」を彷彿させる本格的なインドカリー。野菜や果実の甘みと酸味に、唐辛子の香ばしい辛味とカルダモンやクミン、クローブなどの清涼感あるスパイスを鮮烈に効かせ、グリルした牛肉をじっくり煮込んでいる。 奥深いコク、シャープな辛さと香りが楽しめるスパイシーなビーフカリー。

・ 「プロジーヌ ローストスパイス ビーフカレー（業務用）」（キーコーヒー）

隠し味にコーヒーを使用したビーフカレー。ローストしたスパイスを使用し、味わい深い黒色のソースに仕上げている。 厳選された牛肉（大きめ）をふんだんに使用。さらにこだわり抜いた香辛料を、時間をかけてじっくり煮込んでいる。業務用だけど、家庭でも手軽に購入可能。

意外な楽しみ方：カレーとコーヒー、実は相性抜群

なお、キーコーヒーの「プロジーヌ ローストスパイス ビーフカレー」は、隠し味にコーヒーを加えた奥深いコクと香ばしさが特徴。コーヒーの苦味とスパイスの辛味が絶妙に調和し、まるで喫茶店で味わうカレーを家庭で楽しめます。

さらに、食中や食後にコーヒーを合わせると、カレーの余韻がいっそう際立ちます。ぜひ一度試してみては。