ナチュラルな雰囲気が◎【3COINS】揃えて使いたい！「新作インテリア」

天然素材のインテリアは、無機質な空間の雰囲気を和らげるのにぴったりなアイテムです。シンプルで使いやすくおしゃれな印象も与えられるため、インテリアに悩んだときは積極的に取り入れたいところ。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】で見つけた、おしゃれな「新作インテリア」を紹介します。

持ち手付きで使いやすそう

「持ち手付きバスケット：S」は、天然素材ならではのあたたかみと持ち手付きの扱いやすさが特徴です。リビングに置いて雑誌や本を入れたり、キッチンや洗面所ではタオルや洗剤などのストックを入れたりして使うのも良さそう。「軽くて扱いやすい」（公式サイトより）うえ持ち手も付いているため、持ち運びも便利です。

お部屋のワンポイントとして

デザイン性のあるバスケットで、お部屋の収納兼ワンポイントとして便利な「持ち手付き編み柄バスケット」。表面に施された編み模様によって、シンプルながらも印象的なデザインに仕上がっています。置いているだけでおしゃれな雰囲気が出るため、リビングや寝室のアクセントに使ってみて。

【3COINS】の「新作インテリア」は、天然素材ならではのナチュラルでおしゃれな雰囲気がポイント。同じ天然素材のアイテムを揃えることでお部屋の統一感がさらにアップするので、ライン使いがおすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる