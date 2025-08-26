『初恋DOGs』第9話 ソハと韓国で再会した愛子と快は…
俳優の清原果耶が主演、成田凌、ナ・イヌが共演する、TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の第9話が、26日に放送される。
【写真】キャスト14人を一挙紹介！清原果耶、成田凌、ナ・イヌ、深田恭子ら
本作は、清原演じる愛を信じないクールな弁護士・愛子と、成田凌が演じる動物しか愛せないこじらせ獣医・快の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。2人の前に現れ、三角関係となる訳アリの韓国人御曹司・ソハを、日本のドラマ初出演となる韓国俳優ナ・イヌが演じる。TBSドラマチームと韓国の制作会社STUDIO DRAGONが初の共同制作を手掛けた。
■第9話のあらすじ
自分のせいで、相楽（森崎ウィン）たちによって快（成田凌）の病院が貶められていると知ったソハ（ナ・イヌ）は、愛子（清原果耶）たちに何も告げずに突然韓国へと帰国してしまう。
そんなソハに納得がいかない愛子と快は、ソハと話をするためにソウルへと向かう。無事に再会を果たす3人だが、ソハは「もう終わり」と頑なで、2人のもとを去ってしまうのだった。
日本へ帰国後、ソハがいない喪失感の中、愛子は快を助けるべく、留美子（宮澤エマ）とともに、本澤（岸谷五朗）と相楽が裏で手を組んでいる証拠を探すことに。しかしその過程で留美子が仕掛けたボイスレコーダーが本澤に見つかり、愛子は事務所追放の危機にさらされてしまい…。
