マーチ“ヒル”＆向井康二“ジュンジ”、新ライバル登場で波乱の展開 『Dating Game』Episode8予告編＆場面写真が公開
9人組グループ・Snow Manの向井康二がタイドラマ史上初の日本人主演を務めるボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ『Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス!?〜』（毎週月曜 後11：30更新／Leminoにてディレクターズカット版が配信）において、ヒル（マーチ=チュターウット・パッタラガムポン）、ジュンジ（向井）の前に新ライバルが登場し、波乱の展開を迎えるEpisode8の情報が解禁された。
【動画】ボスに交際を申し込む？『口説ボス』Episode6予告
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒルは、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジと出会うことになる。
解禁された場面写真は、ヒルとジュンジ、ベイとパットがビーチで一緒に過ごす姿や、ジュンジとアートの2ショット姿、その様子をみて呆然とするヒル、アートの言葉を神妙な面持ちで聞くジュンジ、そしてジュンジをめぐりライバル心を露にするヒルとアートの姿が切り取られ、ヒル、ジュンジ、アートの3人の関係と、ベイとパットの関係がどのように変化していくのか期待が高まる。
場面写真と併せて解禁された新予告では、新ゲームにスポンサーがついたことが発表され、スポンサーからの招待を受け、「どの場所がラストにふさわしいか確かめてほしい」というジュンジの発言のもと、プロジェクトのスタッフでチャンタブリーのリゾートへ。また「考えてたんだけど 俺が求めてた愛だと思う」とペアリングをパットに意気ようようと準備したものの、パットからは「そんなに焦らなくても」と言われてしまう。
リゾート地でバーベキューを全員で楽しんでいる最中に、ジュンジから「もしYukaが君に嘘をついてたら 君は怒る？」と問われるヒルの姿や、「自分の気持ちを確信したんだ。ジュンジのそばにいる」とジュンジに想いを告げるアートの姿を目の当たりにしたヒルは踵を返してしまう姿が映し出されている。
■Episode8あらすじ
ジュンジへの想いに気づいたヒルは、 アートが過去のリベンジでジュンジにアプローチしていることに気づき、ボスに振り向いてもらうために堂々とアートに勝負を挑んでいた。
ちょうどその頃、新プロジェクトのメンバーは、スポンサーの意向で、ゲーム内にリゾートを舞台とした企画を組み込むため、チャンタブリーのリゾートへ。ジュンジをかけた戦いが佳境を迎える中、一足先にジュンジへ想いを告げるアートと、自分の気持ちに気づきながらも、うまく気持ちを伝えられずに悩むヒル。3人の関係はいったいどんな結末を迎えるのか――。
一方で、あの一夜の出来事以来、パットが少しずつ距離を置くような態度を見せ始め、ベイは困惑していた。自分の気持ちが真剣であると誠意を込めて伝えるベイの真摯な想いに対して、パットが出した答えとは――。
今作で向井は全編タイ語での演技に挑戦。脚本は胸キュン新世代BLドラマ『Cutie Pie』や『Close Friend』など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結。さらに、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・Maya、All-Write Teamらとのコラボレーションにより、より魅力的な物語がつむがれる。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒルは、「Yuka! Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。「Yuka! Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジと出会うことになる。
解禁された場面写真は、ヒルとジュンジ、ベイとパットがビーチで一緒に過ごす姿や、ジュンジとアートの2ショット姿、その様子をみて呆然とするヒル、アートの言葉を神妙な面持ちで聞くジュンジ、そしてジュンジをめぐりライバル心を露にするヒルとアートの姿が切り取られ、ヒル、ジュンジ、アートの3人の関係と、ベイとパットの関係がどのように変化していくのか期待が高まる。
場面写真と併せて解禁された新予告では、新ゲームにスポンサーがついたことが発表され、スポンサーからの招待を受け、「どの場所がラストにふさわしいか確かめてほしい」というジュンジの発言のもと、プロジェクトのスタッフでチャンタブリーのリゾートへ。また「考えてたんだけど 俺が求めてた愛だと思う」とペアリングをパットに意気ようようと準備したものの、パットからは「そんなに焦らなくても」と言われてしまう。
リゾート地でバーベキューを全員で楽しんでいる最中に、ジュンジから「もしYukaが君に嘘をついてたら 君は怒る？」と問われるヒルの姿や、「自分の気持ちを確信したんだ。ジュンジのそばにいる」とジュンジに想いを告げるアートの姿を目の当たりにしたヒルは踵を返してしまう姿が映し出されている。
■Episode8あらすじ
ジュンジへの想いに気づいたヒルは、 アートが過去のリベンジでジュンジにアプローチしていることに気づき、ボスに振り向いてもらうために堂々とアートに勝負を挑んでいた。
ちょうどその頃、新プロジェクトのメンバーは、スポンサーの意向で、ゲーム内にリゾートを舞台とした企画を組み込むため、チャンタブリーのリゾートへ。ジュンジをかけた戦いが佳境を迎える中、一足先にジュンジへ想いを告げるアートと、自分の気持ちに気づきながらも、うまく気持ちを伝えられずに悩むヒル。3人の関係はいったいどんな結末を迎えるのか――。
一方で、あの一夜の出来事以来、パットが少しずつ距離を置くような態度を見せ始め、ベイは困惑していた。自分の気持ちが真剣であると誠意を込めて伝えるベイの真摯な想いに対して、パットが出した答えとは――。