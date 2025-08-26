『ポケモンコンシェルジュ』場面カット解禁 レントラー＆コリンク、睨むメタグロス、モフモフなウインディなど登場
Netflixのストップモーションアニメ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話の全4話）が、9月4日より世界独占配信される。これを記念して新エピソードに登場するポケモンたちの場面カットが公開された。
【画像】睨むメタグロス！モフモフのウインディ…公開された新場面カット
同作はポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（声：のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語。
ポケモンリゾートで過ごすポケモンたちは、いつも以上にリラックスした様子で、普段見せない表情を見せてくれる。ベテラン船乗りのダン（声：山路和弘）に連れてこられたトドグラーもその1匹。背中にポケモンを乗せて川下りしたり、鼻の上でボールをくるくる回したり、すっかりリゾートを満喫している様子。
一方のダンは、時折どこかさみしげな表情を見せており……他にもハルの元カレ・ケント（声：町田啓太）にじゃれつくウインディや、コダックの頭の毛が気になるコリンクなどあらゆるシーンに登場する個性豊かなポケモンたちを見つけるのも楽しみのひとつとなっている。
■場面カットで解禁されたポケモンたち
トドグラー
イーブイ、フシギダネ、マダツボミ
ウインディ
ウパー、ミズゴロウ
コイキング
カビゴン
コダック
レントラー、コリンク
ゴローン
ヤブクロン
ディグダ
デデンネ
ヒトカゲ、ランプラー
ヒヤップ、ヤナップ、バオップ
ヘイガニ
ポポッコ、ハネッコ
マシェード、オオタチ、コラッタ
メタグロス
