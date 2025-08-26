ド軍“お祭り男”が復帰で「エキサイティングなロースター変更」 加入して「打率.059」の26歳はまたもDFAに
キケ・ヘルナンデスがメジャーに復帰(C)Getty Images
ドジャースは現地時間8月25日、“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデスがメジャーに復帰すると発表。代わりに内野手のバディ・ケネディを事実上の戦力外（DFA）にした。
【動画】「何を着用しているんだ？」と話題になったキケ・ヘルナンデスのヘッドギアの映像を見る
キケ・ヘルナンデスは左肘の炎症で7月に負傷者リスト（IL）入りし、20日に3Aで実戦復帰を果たしていた。
また、26歳のケネディはブルージェイズからDFAとなり、15日にウェーバーとなったところを獲得。ドジャースに移籍して7試合で打率.059と結果を残せず、加入してわずか10日でまたもDFAとなった。
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「エキサイティングなロースター変更」と伝えており、内外野を守れるユーティリティであるキケ・ヘルナンデスの復帰はチームにとっても心強い。
10月のポストシーズンに向け、34歳の“お祭り男”がドジャースに勢いをもたらすか注目だ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
