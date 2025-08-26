元日本代表FWオナイウ阿道、ベルギー1部デンデルが獲得交渉中も難航か　フランス1部オセールでは今季出番なし

2023年からフランスのオセールでプレーしてきたオナイウ阿道。

加入1年目は2部リーグで15ゴールを叩き出し、チームの1部昇格に大きく貢献した。

昨季は1部リーグで4ゴールを記録したが、今シーズンは開幕2試合時点で起用されていない（開幕戦はベンチ入りも出場なし、2戦目はベンチ外）。

ベルギー紙『Voetbalkrant』などによれば、ベルギー1部のデンデルがオナイウの獲得を狙っており、交渉を行っているという。

昨季ベルギー1部リーグで16チーム中12位だったデンデルは、この夏にフランス人FWオーレリアン・シュナイトラーをシャルルロワに放出しており、オナイウはその後釜として期待されているようだ。

デンデルは先発出場のチャンスと引き換えに、より低い条件を受け入れてくれるようにオナイウ側を説得しているというものの、その交渉は難航しているそう。

adidasと契約していないのに「日本代表の10番」をつけた8名

29歳のオナイウは、2021年に日本代表デビューを果たしたが、翌年以降は招集されていない。