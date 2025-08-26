ドジャースタジアムに姿を現した「ＢＴＳ」Ｖ（左）と記念撮影する大谷翔平(カメラ・竹内　夏紀)

写真拡大

◆米大リーグ　ドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

　世界的人気を誇る韓国のアイドルグループ「ＢＴＳ」メンバーのＶが２５日（日本時間２６日）、レッズ戦でのファーストピッチを前に本拠地ドジャースタジアムに姿を現した。ベンチにいたVの前に、ドジャース・大谷翔平投手がサプライズ登場すると、口を大きく開けて驚きの表情。すぐに笑顔でハグを交わして談笑すると、帰り際には握手を交わした。

　球団は１７日（同１８日）にインスタグラムでＶのショットをアップし「ＡＲＭＹ（ＢＴＳのファンネーム）、準備はいい？Ｖが８月２５日にドジャースタジアムで始球式を行う！」と伝えていた。

　チケット販売大手のＳｔｕｂＨｕｂ社のＳＮＳによると、Ｖが始球式を行うと発表された後、チケット販売が５倍の売れ行きになり、目下「ドジャース」が最も同社のサイトで検索されているチームだとしている。ＢＴＳファンの「アーミー」たちが一気に動き出しているようだ。

　ＶはリーダーのＲＭとともに２０２３年１２月に陸軍に入隊し、２５年６月１０日除隊した。