日本代表DF菅原由勢、ドイツ1部ブレーメン移籍合意と現地報道　サウサンプトンから買取OP付きのレンタルか

昨季、オランダ1部AZからイングランドのサウサンプトンに移籍した日本代表DF菅原由勢。

ただ、チームはプレミアリーグ最下位で2部降格となり、今夏の去就が注目されることになった。

そうしたなか、ドイツ大手『Sky』は、菅原のブレーメン移籍が合意に達したと報じた。

サウサンプトンとの口頭合意を経て、完全合意に至ったとのことで、買い取りオプション付きのレンタル移籍になるという。メディカルチェックは本日行われるとも。

かつて大迫勇也（現ヴィッセル神戸）もプレーしたブレーメンは、1899年に創設されたドイツの名門で、これまで4度のブンデスリーガ優勝を誇る。

昨季は18チーム中8位で、今季からは21歳のGKミオ・バックハウスこと長田澪が正GKを務めている。

日本代表海外組、昨季降格を味わった7人

『Daily Echo』によれば、サウサンプトンのウィル・スティル監督も菅原について、「彼は代表で成功するにはトップ5リーグに所属する必要があると伝えられた。それがもう一つの要因で、他にもいくつかある」として、今夏に退団する可能性を示唆していたという。