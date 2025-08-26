世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のV（29）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムを訪問。多くの報道陣に囲まれながら大谷翔平投手（31）と記念撮影に臨んだ。

BTSのメンバー数にちなんだのか、背番号「7」のドジャースホームユニホームに袖を通したVは、ベンチで大谷と笑顔で握手を交わし、ハグ。その後、記念撮影を行った。世界的人気を誇るスター同士の共演に多くの報道陣が殺到し、カメラが向けられた。

また、グラウンドではグラスノーから握りを教わったほか、ファンからの黄色い声援にサムズアップやハートポーズで応じるなど終始、笑顔を見せた。Vはこの日のレッズ戦で始球式を務める。

Vの始球式が発表されると、ドジャースの球団公式X（旧ツイッター）では「ARMY」と呼ばれるBTSのファンへ「ARMY, you ready?（ARMY、準備はいいかい？）」と呼びかけた。

BTSは6月にリーダーのRM、V、JIMIN、JUNG KOOK、SUGAが兵役を終えて次々と除隊。7人全員がそろう「完全体」として活動を再開し、17日にはファンプラットフォームを通じたライブ配信でロサンゼルスのビーチでリラックスするメンバーの姿が写されていた。