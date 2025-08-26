「日本人の彼氏はどうしたの？と」「結婚したと思っている」豊胸告白の韓国女性芸人が赤裸々トーク

韓国の女性芸人イ・セヨンが、かつて交際していた日本人男性との破談について率直に語った。

【写真】イ・セヨンの“食い込み”ハイレグショーツ姿

8月24日に公開されたYouTubeチャンネル「ナムミキ興信所」の動画にゲスト出演したイ・セヨンは、MCミキ・グァンスから結婚の予定を聞かれると「結婚を準備していたけれど、一度破談になった」と明かし、現在は結婚を考えていないと語った。

イ・セヨンはかつて、日本人男性との交際を公表し、カップルでYouTubeチャンネルを運営していたが、結婚準備の過程で破談となり別れることになった。

破局の理由について「結婚を控えていた頃、母がとても体調を崩していた。私は韓国を離れられない状況だったけれど、彼は日本に戻らなければならなかった。お互いの溝が積み重なり、解決できないまま無理だと感じた」と説明。

「本当にクールに別れた。“元気で”と言って終わらせた」と振り返ったイ・セヨンは、現在も恋人はいないとしながら「もし今後、誰かと付き合ったとしても、元彼でも別の人でも、これからは公開するつもりはない。すべてを公表することは、いいことばかりじゃない」と強調した。

（写真＝イ・セヨンInstagram）

さらに、結婚が破談しただけなのに「離婚した」と誤解されることが多いといい、「みんな私が一度結婚したと思っている。最近も“日本人の彼氏はどうしたの？”と聞かれた」と苦笑交じりに語った。

このほか胸の整形手術後の副作用についても赤裸々に告白するなど、終始飾らないトークで笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）