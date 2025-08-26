ますだおかだ岡田圭右（56）が26日までにインスタグラムを更新。4月に結婚した娘の岡田結実（25）とのツーショットを公開し「娘よ、おめでとう」と祝福。

一方が正面を向けば、もう一方は背中を向いた、父娘ツーショットを公開。「Fhoto by 娘の夫くん」と、夫の一般男性が撮った写真だと説明した。

前日25日には、結実がインスタグラムに写真を投稿し「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました」と、岡田とと食事したと報告。「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってたSNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！ 夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と夫が撮った写真だと説明していた。

そして「お父様の芸風は国宝ですよね！もう！っていうのを2日前に、国宝見て影響受けてた夫が父親に言ったら、『せやねん！もう俺の芸は国宝になるなぁ！！』って否定しないでドヤ顔で言ってた事もここで暴露しときます。笑笑」と、夫と父とのトークも明かした。そして「色んな方に直接結婚報告したの？と直接やDMで尋ねられすぎて正直めんどくさかったのでここでご報告します笑（主に知らない人から謎に聞かれる ありがたいけどね）おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」と、岡田から祝福されたことも明かしていた。