ビアードパパ×森永の夢コラボ！“森永ミルクキャラメルシュー”が期間限定登場

シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、世代を超えて愛される森永製菓のロングセラー「森永ミルクキャラメル」とのコラボ商品“森永ミルクキャラメルシュー”が登場します。サクッと香ばしいシュー生地に、ミルクのコクと優しい甘さが広がるキャラメルクリームをたっぷり詰め込んだ特別な一品。昨年の販売時には「まるでキャラメルそのもの！」と話題になった人気フレーバーを、この秋だけの期間限定で味わえるチャンス♡

期間限定！森永ミルクキャラメルシュー



2025年9月1日（月）から9月30日（火）まで、全国のビアードパパで販売される“森永ミルクキャラメルシュー”。

価格は290円（税込）と手に取りやすく、甘い香りと優しい味わいが楽しめる特別なコラボスイーツです。

シュー生地にはキャラメル風味をまとわせ、中にはなめらかなキャラメルクリームがたっぷり。世代を超えて愛されてきた森永ミルクキャラメルの世界観をそのまま再現しています。

ビアードパパならではのこだわり



「いつも できたて 作りたて」をコンセプトに掲げるビアードパパ。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは毎日お店で手作りされています。

だからこそ、外はサクッ、中はとろりとした食感が楽しめるのが魅力。森永キャラメルの甘さと、できたてのシュークリームが融合した今回のコラボは、おやつや自分へのご褒美にぴったりです。

秋限定のご褒美スイーツを味わって



ふんわりサクサクのシュー生地と、やさしい甘さのキャラメルクリームが織りなす“森永ミルクキャラメルシュー”。価格は税込290円と気軽に楽しめるのも嬉しいポイントです。

子どもから大人まで、懐かしさと新しさを感じられる一品は、毎日のちょっとしたご褒美にもぴったり。

販売は9月30日までの限定なので、ぜひこの機会に全国のビアードパパでチェックしてみてくださいね♪