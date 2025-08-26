好き＆行ってみたい「中部地方の車中泊スポット」ランキング！ 2位は富山県の「氷見漁港場外市場ひみ番屋街」、1位は？
All About ニュース編集部は8月18日、10〜60代の男女250人を対象に「車中泊スポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「中部地方の車中泊スポット」ランキングを紹介します！
回答者からは、「食べ物は富山の海の幸もあるし、氷見牛もあるし、氷見うどんもあるしで揃っているし、近くに温泉もあるし、富山湾と立山連峰の景色も良いしで最高」（40代男性／大阪府）、「新鮮な海産物が豊富に揃う市場に隣接しており、富山湾の海の幸を堪能できます。無料の足湯や、温泉施設もあり、観光とリフレッシュを同時に楽しめます」（60代男性／広島県）、「富山湾の絶景を楽しめる。新鮮な魚介や氷見牛も堪能できる人気スポット」（60代男性／大阪府）などの声がありました。
※当ランキングは、掲載時点で車中泊や休憩が可能とされている施設をご紹介していますが、現地のルールが変更となる場合があります。ご利用の際は最新情報をご確認ください
2位：氷見漁港場外市場ひみ番屋街（富山）※仮眠可／85票2位は、富山県氷見市の「氷見漁港場外市場ひみ番屋街」。立山連峰や唐島（からしま）を一望できる海岸線沿いのロケーションで、新鮮な海鮮グルメが堪能できる人気スポットには、源泉掛け流し天然温泉の温浴施設も併設しています。漁師が漁場近くの海岸線に作る作業小屋「番屋」をイメージした趣のある施設内には、回転ずし、氷見うどん、氷見牛、氷見カレーなど地元でしか味わえないグルメ店舗が並びます。
1位：RVパーク ぶどうの丘（山梨）／114票1位は、山梨県甲州市の「勝沼ぶどうの丘」の敷地内にあるRVパーク。甲府盆地や南アルプスの大パノラマを望む露天風呂が人気の「天空の湯」のほか、展望レストランやバーベキューができるテラスなど食事スポットも充実しています。甲州市内のさまざまなワイナリーのワインを取り扱い、地下ワイン貯蔵庫「ワインカーヴ」は見学だけでなく100種類以上のワインの試飲ができます。
回答者からは、「ぶどう畑と甲府盆地を望む絶景の中で車中泊ができ、温泉や地元ワインも楽しめる特別な時間を過ごせるからです」（男性／宮城県）、「雰囲気が好きなため一度は行ってみたいからです」（40代男性／東京都）、「葡萄畑を見渡す様々な施設や広い場所、空気がおいしい子の山梨の葡萄畑を目の前に、自然を満喫できるので好き」（30代女性／神奈川県）などのコメントが寄せられました。
