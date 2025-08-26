蓮舫氏、「うるる、虹の橋を渡りました」愛犬の死去を報告。「そんな‥。早すぎる‥」「ほんとにお辛いですね」
立憲民主党の蓮舫さんは8月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。「うるる、虹の橋を渡りました」と報告しました。
【写真】蓮舫のかわいい愛犬
「たくさん頑張りましたね…」蓮舫さんは「うるる、虹の橋を渡りました。最期まで命を守るために頑張ってくださった病院関係者の方々に感謝です。この間、多くの温かいメッセージをくださった皆さまにお礼を申し上げます。励まされました。助けてもらいました。うるると過ごした4年間、幸せでした」とつづり、1枚の写真を投稿。愛犬が亡くなったことを報告し、かわいらしい表情をした生前のショットを公開しました。「うるる、大好きだよ。ありがとう」と、メッセージも記しました。
コメントでは、「うるるさんのご冥福を心よりお祈り申し上げます…」「言葉が見つからないです…」「うるるちゃん大好きです」「うるるちゃん…たくさん頑張りましたね…」「そんな‥。早すぎる‥。あんなに元気にお散歩していたのに」「ご心配な日々をお暮らしだったのですね。ほんとにお辛いですね。いつか笑ってうるるくんの思い出話ができる日がくることを心より祈っております」と、温かい声が多数寄せられました。
「抱っこ大好きで、とろけちゃう子です」続けて、同ポストを引用し「抱っこ大好きで、とろけちゃう子です。うるる、もう会いたい」とポストした蓮舫さん。抱っこされ、リラックスして頬が緩んだ愛犬の写真を添えています。ファンからは「このお顔めっちゃ可愛すぎる」「ずっとずっと一緒ですね」などのコメントが寄せられました。(文:多町野 望)
