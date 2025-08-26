USJ「ポケモン」レストラン、すべて新メニューに一新！ かわいい新グッズも登場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、9月4日（木）から「ハハハ！ ハロウィーン・パーティ」、9月5日（金）から「ハロウィーン・ホラー・ナイト」を開催。9月4日（木）からは、昨年も大盛況だったDJピカチュウやDJゲンガーたちとのハロウィーン・パーティの内容を一新し「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」が新登場する。それに先駆け、9月3日（水）からは「スタジオ・スターズ・レストラン」にポケモンのレストランがオープン。今回同レストランのメニューが公開された。
【写真】DJピカチュウの新作キャップがかわいすぎる
■食べるのがもったいない！
今年から新登場する「ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ」は、DJゲンガーがDJピカチュウやミミッキュ、ジュペッタ、ムウマたちと開催するハロウィーン・パーティ。
音楽は昨年に引き続きDECO*27がプロデュースし、ロックとダンスのド派手な音楽に合わせて、ゴーストタイプのポケモンたちがゲストも巻き込みダンス・バトルを展開する。バトルの結果でエンディングが変わる、誰もが踊りまくり“超熱狂”できるパーティだ。
そんなハロウィーン・イベントをさらに盛り上げる、かわいいポケモンたちのレストランが今年も「スタジオ・スターズ・レストラン」にオープン。すべてのメニューが一新し登場する。
ハンバーグとグラタンをわんぱくに味わえる「ヒトモシたちの夜にともるハンバーグプレート」や、いろんなサイズのバケッチャが大集合した「バケッチャのまんまるチキンベーグルサンドプレート」など、かわいすぎる見た目のフードが集結。
「ノリノリ！ DJゲンガーのグレープソーダ」や「ひょっこり！ジュペッタの洋ナシ＆ホワイトチョコムース」などドリンクやデザートも用意される。
真ん中にフードを置けば、ハロウィーン・パーティ中のポケモンたちがみんなの食事を盛り上げてくれるかわいさ満点のランチョンマットも必見。
さらに「ユニバーサル・スタジオ・ストア」では、誰もが思わず踊り出してしまうハロウィーン・パーティをモチーフにしたかわいい新グッズも用意。「キャップ」や「Tシャツ」など身に着けグッズがラインナップとなっている。
（C）2025 Pokemon．（C）1995-2025 Nintendo／Creatures Inc．／GAME FREAK inc．
（C）2025 Pokemon．（C）1995-2025 Nintendo／Creatures Inc．／GAME FREAK inc．