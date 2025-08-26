「8月26日」。今日は何の日でしょう？答えは「レインボーブリッジ開通記念日」。1993（平成5）年8月26日、「東京港連絡橋・通称レインボーブリッジ」が開通しました。観光スポットやデートスポットとして人気なだけではなく、数々の映画やドラマにも登場しています。東京のシンボルともいえるレインボーブリッジに込められた想いに迫ります。

レインボーブリッジが建設されるまで

東京都港区芝浦地区と台場地区とを結ぶ吊り橋が「東京港連絡橋・通称レインボーブリッジ）」です。東日本最大の吊り橋で、全長798m、幅49m、高さ126m、水上50m。上層に首都高速道路11号台場線が、下層に無料の臨港道路と遊歩道、そして新橋駅〜豊洲駅間を走る新交通ゆりかもめが走っています。

1987（昭和62）年1月に着工し、建設するまでには多くの苦労があったそうです。建設場所では大型の客船が往来するため、船が通れる幅を確保する必要があり、つり橋が採用されました。羽田空港から離発着する飛行機の安全性のため、主塔の高さを制限。これらの課題を解決した末の開通でした。

橋を渡るときに東京を象徴する建物や景色が一望できるため、開通当時からドライブ＆デートスポットに。中でも芝浦地区側はループ形状になっており、ゆりかもめ乗車時には360度グルッと回りながらの景色を楽しむことができます。

「レインボーブリッジ」という名前はどうやって決められたのか

建設当時から話題となっていた東京湾連絡橋ですが、「レインボーブリッジ」という名前は一般公募から選ばれました。「東京の海の玄関にふさわしい真っ白な橋の名づけ親になってください」という問いかけに対し、応募総数2万23通が集まりました。この名前には「未来への虹の架け橋としての期待」という意味が込められており、レインボーブリッジにはたくさんの人の想いがつまっているのです。

想いといえば、2020年のコロナ禍では、東京都が「東京アラート」を発令した際、レインボーブリッジを赤くライトアップして警戒を呼びかけただけでなく、青色のライトアップで医療関係者を応援する想いを伝えていたことが記憶に新しいところです。

「東京アラート」が発令された際のレインボーブリッジのライトアップ（Photo by Adobe Stock）

数々のドラマや映画にもレインボーブリッジは登場しています。中でも、2003（平成15）年の映画「踊る大捜査線THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（実写の邦画興収歴代1位、173.5億円）で、主人公・青島俊作（織田裕二）の「レインボーブリッジ、封鎖できません！」というセリフは印象的でした。

同年、国土交通省関東地方整備局が「東京湾100選」に選定、観光スポットに。レインボーブリッジを車や徒歩で渡るほか、屋形船に乗って下から橋を見上げて楽しむのもオススメです。