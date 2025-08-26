実は夏の季語でもある焼酎。お店で飲むのも楽しいけれど、家でまったり愉しむのも捨てがたい。そこで今回は、夏におすすめの焼酎を厳選。流行りの香り系からお湯割りでおいしい万能系まで、幅広くご紹介します。

01・芋「薩州・赤兎馬20度」1525円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

紫芋と白麹を使用。鹿児島特有のシラス台地の清冽な水で仕込まれ、芋の香りも控えめで、スッキリとしてやさしい飲み口。20度とアルコール度数も低いためスルスル飲める。

芋「薩州・赤兎馬20度」1525円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

アルコール度数が低めなのでロックで飲みたい！（編集・荒川）

02・芋「coolmint green（クールミントグリーン）」1518円／720ml『国分酒造』（鹿児島県霧島市）

原料芋にサツママサリ、鹿児島香り酵母1号を使い、米麹とさつまいもと酵母を同時に仕込む。爽やかなミントの香りと、口に入れるとバナナアイスのような味わい。ソーダ割りが抜群！

芋「coolmint green（クールミントグリーン）」1518円／720ml『国分酒造』（鹿児島県霧島市）

クールなミントの香り＋バナナフレーバーでソーダ割りが爽やか！（ライター・池田）

03・芋「松露Pentatonic two」5610円／500ml『松露酒造』（宮崎県串間市）

“芋焼酎は蒸留で進化する”。タイミングを見極め、狙った香り成分を抽出した原酒をブレンド。度数40度。洋梨やバナナの甘い香りでとろりとした口当たり。ストレートでも水割りでも！

芋「松露Pentatonic two」5610円／500ml『松露酒造』（宮崎県串間市）

トロピカルな香りがきれいに重なり合う少しずつ味わいたい（池）

04・芋「夏の潤平」1540円／720ml『小玉醸造』（宮崎県日南市）

杜氏潤平の蔵元らしい芋の甘い風味と味わいの濃さを夏焼酎として昇華。黄金まさり、黒糖酵母、白麹の組み合わせでふんわりした甘みとコク、きれいな香りも。ソーダからお湯割りまで◎

芋「夏の潤平」1540円／720ml『小玉醸造』（宮崎県日南市）

ケーキのような甘み水割りでのんびりやりたいなあ（池）

05・芋「だいやめ」1408円／900ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

強炭酸で割るとパアッと広がるのはライチのような華やかな香り。飲み口はまろやかでスムーズだ。独自の熟成技術による「香熟芋」がその味わいの秘密。世界の品評会でも数々受賞歴あり。

芋「だいやめ」1408円／900ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

ライチや桃を思わせるとろけるような香りにノックアウトされました（荒）

06・麦「CHILL GREEN bitter＆tropical」1498円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

柑橘香とホップのほろ苦さを感じる味わいはまるでクラフトビールのようで新鮮。新感覚のボタニカル系麦焼酎だ。香りを生かすきれいな原酒をブレンド。ソーダで弾ける香りを満喫したい。

麦「CHILL GREEN bitter＆tropical」1498円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

クラフトビールを思わせるような味わいが新鮮かつ爽快！（編集・戎）

07・芋「GLOW EP05」1760円／900ml『若潮酒造』（鹿児島県志布志市）

酒屋が選ぶ焼酎大賞で3年連続大賞を受賞して殿堂入り。伝統の中から生み出された革新的な焼酎だ。香りはまさにマスカット！最後にほんのりとした芋の甘みを感じる。

芋「GLOW EP05」1760円／900ml『若潮酒造』（鹿児島県志布志市）

フレッシュなライチの香りがスパーク！芋焼酎の概念が変わる！（ライター・井島）

08・芋「流流（リュウリュウ）」2200円／900ml『大石酒造』（鹿児島県阿久根市）

香りの成分を科学的に分析・数値化し、白・黒・黄の3種の麹の原酒をバランスよくブレンドした芋焼酎。柑橘系、ラベンダーやバラなどの花、紅茶など様々な香りを表現。炭酸割で爽快に！

芋「流流（リュウリュウ）」2200円／900ml『大石酒造』（鹿児島県阿久根市）

最初に花の香り、紅茶や柑橘が続く香りの変化が楽しい！（井）

09・麦「クラフトマン多田スパニッシュオレンジ」1430円／720ml『天盃酒造』（福岡県朝倉郡筑前町）

麦焼酎専門の蔵元「天盃」が料理との相性にフォーカスしたクラフト焼酎。麦の甘い香りとなめらかな口当たり、軽快な味わいは繊細な和食も引き立てる。ロック、ソーダ割り、水割りでも！

麦「クラフトマン多田スパニッシュオレンジ」1430円／720ml『天盃酒造』（福岡県朝倉郡筑前町）

きれいに伸びる味わい、繊細な和食と一緒に心地よく楽しめそう（池）

10・麦「CHILL GREEN spicy＆citrus」1419円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

発酵時のアルコールに加えた香辛料・マーガオが特徴。山椒の香りと共に柑橘の爽やかさも重なって、和風ジンのような味わい。炭酸のほか、トニック割も合う。ミント感もありモヒートにしても◎。

麦「CHILL GREEN spicy＆citrus」1419円／720ml『濱田酒造』（鹿児島県いちき串木野市）

柑橘と山椒が織りなすハーブ感がたまらない。カレーにも合いそう（井）

今回参加したメンバー

（ライター・井島）芋や黒糖の旨みが強い甘めの焼酎が好み。最近流行のハーブ系にも目覚めつつある

（編集・荒川）最近焼酎を飲み始めた新米編集者。香り系からハマったクチで、今はお湯割りにもお熱

（ライター・池田）焼酎への造詣はメンバー1。昔ながらのお湯割りから最近の香り系まで守備範囲も広い

（編集・戎）クラフトビールと焼酎ソーダ割りをこよなく愛す。特にハーブなどを使ったボタニカル系が好み

ソーダ割を意識した香り系がさらに進化

戎「香り系の先駆けと言えば、『だいやめ』。久々に飲んだけどライチ感が強い！」

井「クセもないし、ソーダで割ると華やかさが増しますね。人気になるわけだ」

荒「『GLOW EP05』も同じフルーティー系だけど、フレッシュでみずみずしくて飲みやすいです」

戎「『CHILL GREEN』シリーズの緑も人気で、第2弾が出たんですよ」

荒「ピンクはホップが効いてて、もはやクラフトビール！」

池「緑はハーブと柑橘のバランスがよくて、食中酒として使える。こういうボタニカル系が増えていきそうだね」

戎「そういう視点なら、小ロットのクラフト的な焼酎も盛り上がってますね。個人的に『Pentatonic』が大好きなんですよ〜」

井「私も！トロピカルな香りもあるけど、ちゃんと芋らしさがあるのがいい」

荒「夏限定の『赤兎馬』はやさしくてすっきり！」

井「ほんとに。暑い日にスルスル飲めるのもいいですね」

撮影／鵜澤昭彦、文／井島加恵、池田一郎

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※価格はすべて購入時の参考価格です。（税込み）

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

