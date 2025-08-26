宮城県警仙台南署は２４日、仙台市太白区の６０歳代の会社員男性が、コメの格安販売をかたる特殊詐欺で約１０００万円をだまし取られたと発表した。

県警によると、同種の特殊詐欺被害が県内で確認されたのは初めて。

発表によると、男性のスマートフォンに７月１１日、「厳選国産米が期間限定セール」と書かれたメールが届いた。男性は記載されていたＵＲＬに接続し、１０キロ約５０００円で販売されていた商品の購入手続きをした。

コメが届かないため販売元に問い合わせると、今月２４日に「商品欠品」をわびるメールが届き、「返金手続きをする場合は公式ＳＮＳまで連絡を」などと書かれていた。受付サービスセンターの担当者をかたる男の指示に従って利用する金融機関から返金手続きをしたところ、「振り込みが完了した」との通知があり、２回に分けて計約１０００万円を振り込んでいたことに気付いた。

県警特殊詐欺対策室の竹内章了室長は「相場とかけ離れた値段で売られている場合は注意し、少しでも変だと感じたら連絡を断ったり、家族や警察に相談したりしてほしい」と呼びかけている。