東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6482 高値0.6505 安値0.6472
0.6534 ハイブレイク
0.6519 抵抗2
0.6501 抵抗1
0.6486 ピボット
0.6468 支持1
0.6453 支持2
0.6435 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5848 高値0.5881 安値0.5843
0.5910 ハイブレイク
0.5895 抵抗2
0.5872 抵抗1
0.5857 ピボット
0.5834 支持1
0.5819 支持2
0.5796 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3860 高値1.3864 安値1.3817
1.3924 ハイブレイク
1.3894 抵抗2
1.3877 抵抗1
1.3847 ピボット
1.3830 支持1
1.3800 支持2
1.3783 ローブレイク
オージードル
終値0.6482 高値0.6505 安値0.6472
0.6534 ハイブレイク
0.6519 抵抗2
0.6501 抵抗1
0.6486 ピボット
0.6468 支持1
0.6453 支持2
0.6435 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5848 高値0.5881 安値0.5843
0.5910 ハイブレイク
0.5895 抵抗2
0.5872 抵抗1
0.5857 ピボット
0.5834 支持1
0.5819 支持2
0.5796 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3860 高値1.3864 安値1.3817
1.3924 ハイブレイク
1.3894 抵抗2
1.3877 抵抗1
1.3847 ピボット
1.3830 支持1
1.3800 支持2
1.3783 ローブレイク