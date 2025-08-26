東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6482　高値0.6505　安値0.6472

0.6534　ハイブレイク
0.6519　抵抗2
0.6501　抵抗1
0.6486　ピボット
0.6468　支持1
0.6453　支持2
0.6435　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5848　高値0.5881　安値0.5843

0.5910　ハイブレイク
0.5895　抵抗2
0.5872　抵抗1
0.5857　ピボット
0.5834　支持1
0.5819　支持2
0.5796　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3860　高値1.3864　安値1.3817

1.3924　ハイブレイク
1.3894　抵抗2
1.3877　抵抗1
1.3847　ピボット
1.3830　支持1
1.3800　支持2
1.3783　ローブレイク