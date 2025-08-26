木村カエラが主題歌書き下ろし！ 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』本予告解禁
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』の主題歌が木村カエラ書き下ろし楽曲「君の傘」に決定。主題歌入り本予告＆メインビジュアルが解禁された。
【動画】木村カエラ書き下ろし主題歌「君の傘」初解禁 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』本予告
本作は『映画 すみっコぐらし』シリーズ第4弾。ナレーションを井ノ原快彦と本上まなみが担当する。
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきた！ 「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた「おうじ」だった。雲の上は今しんこくな水不足。王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまる。
このたび、主題歌が木村カエラの「君の傘」に決定。本作で描かれる冒険のワクワク感と、木村カエラの持つカラフルポップでどこかエモーショナルな世界観がぴったり重なり合った、完全書き下ろしの楽曲となっている。木村が作詞した歌詞は、本作の新キャラクターである「おうじとおつきのコ」、そしてすみっコぐらしきっての名バディである「とんかつとえびふらいのしっぽ」の2組の「ふたりのコ」の関係性や成長を予感させる、本作にぴったりのリリック。
さらに作曲・編曲を、音楽プロデューサー・蔦谷好位置が担当。すみっコたちの冒険の物語を、サウンドで壮大、そしてどこか切なく彩る。
メインビジュアルでは、とんかつとえびふらいのしっぽ、そしておうじとおつきのコを中心に、しろくま、ぺんぎん？、ねこ、とかげなどのキャラクターたちが、空の王国に大集合。すみっコたちが、新キャラクターの“おうじとおつきのコ”と共に、空の王国のしんこくな水不足を解決するために冒険する本作。朝焼けが美しい空の王国を背景に、それぞれのキャラクターの個性があふれる気合十分なポーズや、冒険に出かけるための衣装が可愛らしいビジュアルとなっている。
本予告では、“ふたりなら、みんなと一緒なら。”というキャッチコピーの通り、おうじとすみっコたちが、空の王国で協力し合っている様子が映し出されている。本作の鍵を握る新キャラクタ―の「おうじとおつきのコ」が、すみっコたちと力を合わせることでどう影響されていくのか？
空の王国ですみっコたちがモンスターと遭遇している場面や、“とんかつとえびふらいのしっぽ”が合体した姿「エビフライドン」など、初公開のシーンが散りばめられているのはもちろん、主題歌である木村カエラ「君の傘」の音源も初解禁。ラストには、あぶらぶろで寛ぐ“とんかつとえびふらいのしっぽ”のコミカルな姿も。
また、8月29日よりムビチケ第2弾となるラバーキーホルダー（おつきのコ）付きムビチケ前売券（カード）が発売される。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
木村カエラのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■木村カエラ
すみっコぐらしのキャラクターたちは、それぞれに小さなコンプレックスや悩みを抱えていて、恥ずかしがり屋だったり、自分に自信がなかったり、周りと比べて落ち込んでしまったり。でも、そんな自分を受け入れてくれる仲間がそばにいるからこそ、一歩ずつ前に進むことができます。
今回の主題歌「君の傘」には、「弱さや迷いがあっても大丈夫。仲間と一緒なら、どんな気持ちも乗り越えていける」という想いを込めました。
聴いてくださる方が、すみっコたちのように“そのままの自分”を大切にしながら、少し勇気を持てるような曲になれば嬉しいです。
【動画】木村カエラ書き下ろし主題歌「君の傘」初解禁 『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』本予告
本作は『映画 すみっコぐらし』シリーズ第4弾。ナレーションを井ノ原快彦と本上まなみが担当する。
すみっコの町はここのところずっと雨ばかり。雨のせいで、あげものコンビ・とんかつとえびふらいのしっぽの体がじめじめに…。そんなある日のこと、空からとつぜん何かが落ちてきた！ 「だいじょうぶ？」すみっコたちがかけよると、そのコは空の王国からやってきた「おうじ」だった。雲の上は今しんこくな水不足。王国のピンチを救うため、すみっコたちの空の冒険がはじまる。
さらに作曲・編曲を、音楽プロデューサー・蔦谷好位置が担当。すみっコたちの冒険の物語を、サウンドで壮大、そしてどこか切なく彩る。
メインビジュアルでは、とんかつとえびふらいのしっぽ、そしておうじとおつきのコを中心に、しろくま、ぺんぎん？、ねこ、とかげなどのキャラクターたちが、空の王国に大集合。すみっコたちが、新キャラクターの“おうじとおつきのコ”と共に、空の王国のしんこくな水不足を解決するために冒険する本作。朝焼けが美しい空の王国を背景に、それぞれのキャラクターの個性があふれる気合十分なポーズや、冒険に出かけるための衣装が可愛らしいビジュアルとなっている。
本予告では、“ふたりなら、みんなと一緒なら。”というキャッチコピーの通り、おうじとすみっコたちが、空の王国で協力し合っている様子が映し出されている。本作の鍵を握る新キャラクタ―の「おうじとおつきのコ」が、すみっコたちと力を合わせることでどう影響されていくのか？
空の王国ですみっコたちがモンスターと遭遇している場面や、“とんかつとえびふらいのしっぽ”が合体した姿「エビフライドン」など、初公開のシーンが散りばめられているのはもちろん、主題歌である木村カエラ「君の傘」の音源も初解禁。ラストには、あぶらぶろで寛ぐ“とんかつとえびふらいのしっぽ”のコミカルな姿も。
また、8月29日よりムビチケ第2弾となるラバーキーホルダー（おつきのコ）付きムビチケ前売券（カード）が発売される。
『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』は、10月31日より全国公開。
木村カエラのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■木村カエラ
すみっコぐらしのキャラクターたちは、それぞれに小さなコンプレックスや悩みを抱えていて、恥ずかしがり屋だったり、自分に自信がなかったり、周りと比べて落ち込んでしまったり。でも、そんな自分を受け入れてくれる仲間がそばにいるからこそ、一歩ずつ前に進むことができます。
今回の主題歌「君の傘」には、「弱さや迷いがあっても大丈夫。仲間と一緒なら、どんな気持ちも乗り越えていける」という想いを込めました。
聴いてくださる方が、すみっコたちのように“そのままの自分”を大切にしながら、少し勇気を持てるような曲になれば嬉しいです。