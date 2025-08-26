２５日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．８０ドル（＋１．１４ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４１７．５ドル（－１．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３８６７．７セント（－３２．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０６．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３８９．２５セント（＋１．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０２５．５０セント（－１１．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０１．７１（＋１．７１）
出所：MINKABU PRESS
