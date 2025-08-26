２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３４９ドル安 前週末大幅高受け利益確定売り ２５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３４９ドル安 前週末大幅高受け利益確定売り

２５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３４９．２７ドル安の４万５２８２．４７ドルと反落した。前週末に大幅高となったことを受け、主力株は利益確定目的の売りが優勢となった。２７日のエヌビディア＜NVDA＞の決算発表を見極めたいとの姿勢も強まった。



メルク＜MRK＞が軟調推移。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞やウィリアムズ・ソノマ＜WSM＞が冴えない展開となり、ＲＨ＜RH＞やウェイフェア＜W＞が株価水準を切り下げた。一方、ナイキ＜NKE＞がしっかり。ファブリネット＜FN＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は４７．２５ポイント安の２万１４４９．２９と反落した。マイクロソフト＜MSFT＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が売られ、ＣＳＸ＜CSX＞とアールハウス＜ARHS＞が値を下げたほか、キューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞とアクソジェン＜AXGN＞が急落。コインベース・グローバル＜COIN＞やマイクロストラテジー＜MSTR＞が安い。半面、テスラ＜TSLA＞とエヌビディア＜NVDA＞が堅調。ダイン・セラピューティクス＜DYN＞が買われ、シャープス・テクノロジー＜STSS＞とエア・テスト・システムズ＜AEHR＞が急伸した。



