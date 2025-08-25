三代目J SOUL BROTHERSの岩田剛典がプロデューサーを務めるブランド「ゴッド オンリー ノウズ（GOD ONLY KNOWS）」が、初のポップアップストアをジュンが運営するコンセプトストア「ヴイエー（V.A.）」に出店する。期間は8月26日から9月1日までで、物販エリアは事前抽選予約制。岩田が来場したオープン前日の今日、会場周辺には多くのファンが詰めかけた。

ポップアップ会場は、1階の事前予約制物販エリアと、2・3階のカフェエリアで構成。物販スペースではインラインアイテムのほか、ポップアップ限定アイテムとして岩田の何気ない瞬間を切り取った写真をプリントしたTシャツや、ピンクカラーのキャップとスウェット、トートバッグなどを展開。また、先行販売アイテムとしてヴィンテージライクな風合いのデニムジャケットとデニムパンツを用意する。

このほか、「フラグメント（FRAGMENT）」とのコラボレーションTシャツも販売。背面に死神のモチーフを配し、前面にはブランド名「GOD ONLY KNOWS」をアレンジした「GOD DOSEN'T KNOWS」の文字をプリントした。岩田は死神のモチーフについて「ブランドを立ち上げた当初から天使をモチーフにしてきたので、その逆である死神を採用したというのもコラボらしくて気に入っています」と語った。

カフェスペースでは、ブランドの世界観を表現。ホワイトとレッドが基調の座席には、シグニチャーモチーフである「TEAR HEART」をあしらった。軽食やドリンクなどを揃え、ドリンクの購入者には、オリジナルのコースターを配付する。

岩田は初となるポップアップについて「これまでは、基本的に受注生産の販売形式だったので商品を手に取って見ていただける機会がなく、歯痒く感じていました。ポップアップは、ブランドの世界観を直接体感できる場に仕上げました。本当に念願が叶った思いです」とコメント。ブランドの今後については「今は僕がプロデュースしたブランドという側面が強いですが、今後はファンの方だけでなく、服好きの人にもワクワクしてもらえるようなブランドを目指していけたらと思っています」と意気込みを語った。

◾️ポップアップストア

開催期間：2025年8月26日（火）〜9月1日（月）

営業時間：10:00〜20:00

会場：V.A.

所在地：東京都渋谷区神宮前6-1-9

