動画配信大手の米ネットフリックス社は２６日、２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を日本国内で全４７試合をライブ配信すると発表した。同社はＮＦＬやプロレスのＷＷＥのライブ配信を行っており、日本で同社によるスポーツの生中継は初めて。

同社日本コンテンツを統括するバイスプレジデントの坂本和隆氏は「日本における新たな視聴先に選ばれましたことを大変光栄に思います。長年応援しているファンの方も、今回初めて野球を観る方も、それぞれのライフスタイルに合わせて大会をお楽しみいただけるよう、努めてまいります」などとプレスリリースにコメントを寄せた。

ＭＬＢとネットフリックスはレッドソックスの密着ドキュメントなどを制作している。

ＷＢＣは２００６年に始まり、２６年大会が６回目。前回は日本が決勝で米国を破り、３度目の優勝を果たした。２連覇のかかる日本は１次リーグＣ組（東京ドーム）で３月６日の台湾、７日の韓国、８日のオーストラリア、１０日のチェコ戦と、全４試合が午後７時開始。日本が１次リーグを突破した場合、準々決勝からは米マイアミのローンデポ・パークが会場となる。決勝は３月１７日午後８時（日本時間１８日午前９時）から行われる。