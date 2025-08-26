オイシックスの宮里優吾、2軍で圧倒的な成績を残し告げられた“レンタル”

プロ野球の戦力補強期限となる7月31日は、多くの関係者の心を揺さぶる。今年、2軍で防御率0.48という圧倒的な成績を残していたソフトバンクの育成右腕に、支配下昇格の吉報は届かなかった。そして告げられたのが、イースタン・リーグに参加して2年目のオイシックスへの“レンタル移籍”だ。宮里優吾投手が経験した落差と、そこで磨かれる能力とは。

「正直、今年はもう絶対にいけると思ってたんですよね……」

宮里は東農大から2023年の育成ドラフト2位で指名されてソフトバンク入りした23歳。2年目の今季、2軍ウエスタン・リーグでは17試合、18回2/3を投げわずか1失点。防御率は実に0.48という快投を続けてきた。7月になると、自身の中でも期待が高まる一方だったという。

そして、球宴後の練習日にPayPayドームの1軍練習に参加した。球団に呼ばれた時は「ひょっとしたら、昇格かな」と頭をよぎった。ただそこで告げられたのは「今年はちょっと申し訳ないけど（昇格は）ないと……」。さらに告げられたのは、全く頭になかったオイシックスへのレンタル移籍だった。

昨年からファームリーグに参加したオイシックスとくふうハヤテに対しては、既存の12球団から選手を“レンタル”できる制度がある。ただここまで使った例は、巨人からくふうハヤテへの移籍しかなかった。宮里はくふうハヤテと対戦した際、巨人からレンタルされていた山田龍聖投手を見て、制度の存在は知っていた。

「言われた時はそりゃ、悔しかったですけど……」。様々な現実が頭をよぎった。2軍公式戦では、育成選手を5人までしか起用できないというルールがある。2軍戦の出番すら大人数での競争になるソフトバンクにいる限り、このルールは実戦経験を積む上での大きな壁になる。「それなら行ったほうがというか、新潟のためにと気持ちを切り替えて」。新天地に合流したのが8月5日のことだった。

何でも自分で準備が必要「ウインターリーグに行っている感じ」

ソフトバンクが選手の派遣制度を使うのが初なら、オイシックスが受け入れるのも初。「最初はどうなるか、不安っちゃ不安でした」と正直な思いを口にする。シーズン終了までのホテル住まい。朝食と球場で提供される食事以外は、自分で何とかしなければならない。いざ長岡の町に出てみると「居酒屋しか開いてなくて……」。夜が早い街に面食らった。

寮で栄養バランスまで考え抜かれた食事が提供されるソフトバンクとは、180度違った生活。「揚げ物とかやっぱり避けているので。そうなると……。寿司を食べました。体を作るたんぱく質は寿司でいいので、栄養素を考えたら野菜が必要だなと」。グラウンド以外でも考えることばかり。トレーニングするジムから探さなければならない。ただこの環境も、ソフトバンクが期待している部分ではないかと考えている。

「ホークスからは、いろんなことに対応できるようになってほしいと言われています。オフシーズンに海外のウインターリーグに行く選手が増えていますけど、それに今行っている感じというか」。試合では、グラウンド、天候、相手と様々な要素が刻一刻と変わっていく。その中で、同じ結果を出し続けられるのがプロだ。この試みは、対応力を磨く環境を国内で用意したともいえるのだ。

自身の、今季の取り組みは間違いなかったと感じている。オフは投球動作をひとつひとつ分解して、動きの質を高めるのにこだわった。直球の平均球速が147キロから150キロまで、約3キロ上がった。その上で、目標もはっきりしている。「1軍行くんだったら152とか53とか。そこまで必要だと思います」。さらにスライダーで空振りを取れるようにしてほしいという課題も出されている。

イースタン・リーグの閉幕までオイシックスで投げ、秋の教育リーグからはソフトバンクに復帰の予定。「7月31日の補強期限が過ぎて、ホークスでなんとなく過ごす2か月と、こっちで環境が変わる2か月はまた違うと思っています。間違いなく、刺激にはなるかな」。悔しさを乗り越え、気持ちは前向きだ。

オイシックスの武田勝監督は「とにかくいろんな場面で、たくさん投げてもらおうと思っています。ソフトバンクさんの期待もそこにあると思うので。その中で、実戦で力を発揮する方法を学んでもらえれば。しっかり育てることができれば、うちにも実績になりますから」と期待を寄せる。合流からの20日間で6試合に投げ、防御率は1.59。始まったばかりの実験は、成果を生み始めている。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）