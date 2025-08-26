パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは24日（日本時間25日）の敵地パドレス戦に8-2で勝利。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手は9回に45号ソロを放った。生還後、客席から野次を飛ばしていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。見事な“仕返し”で、同僚も思わず笑顔となった。「面白かったよ」「良かったと思う」とロバーツ監督らはこの一幕について試合後に語った。

5点リードの9回1死、大谷は松井裕樹が投じた高めの速球を右翼席へ。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の45号ソロだった。生還後、大谷はベンチ付近にいたパドレスファンとまさかのハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督、テオスカー・ヘルナンデス外野手らも笑顔を浮かべていた。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」公式Xは、試合後に取材に応じるロバーツ監督の様子を公開。大谷とハイタッチした敵ファンが試合中に野次を飛ばし続けていたことを明かした指揮官は「とても鬱陶しかった」と苦笑いし、「でも、ショウヘイらしくなかったね。彼は（野次で精神的に）すっかり消耗させられていた。だから、ショウヘイがハイタッチを自らしに行ったのは良かったね。面白かったよ。性格が表に出ていたね」と語っていた。

米専門メディア「ドジャー・ブルー」公式YouTubeはフリーマンが試合後に語った映像を公開。米メディアから「オオタニは、みんなが望んでいたことをやってくれたんですよね？」と問われたベテランは「いや、僕は全然何も言われなかったんだけど、試合中ずっとショウヘイに話しかけていたようだね。だから、ショウヘイが盛り上げるために、彼（敵ファン）にちょっとした何かを与えていたのはよかったと思う」と笑顔で“仕返し”を称えていた。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」は記事で「オオタニが握手を求めに近づいてきているのを見て、完全にショックを受けて驚いている様子だった」とパドレスファンについて伝え、「オオタニが自身のホームランを祝福してバットをしまっている時に座席に深く沈み込んだ」と絶望している様子を伝えていた。



（THE ANSWER編集部）