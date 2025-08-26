¡Ö¤É¤¦¤»½»¤à¤Ê¤é¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡×¡£È¯Ë¤»ö·ï¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡¢Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î´í¸±¥¨¥ê¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÈ¬´¬·ú»Ö¤Î¶Ë¿¿º²
¶Ë¿¿¶õ¼êÀ¤³¦²¦¼Ô¡¢È¬´¬·ú»Ö¤Î¹Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÆùÂÎ¡£2006Ç¯¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ»£±Æ
¡ÚÏ¢ºÜ¡¦1993Ç¯¤Î³ÊÆ®µ»¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¡ª¡ÛÂè45²ó¡¡
Î©¤Áµ»³ÊÆ®µ»¤ÎÍº¡¢K-1¡£À¤³¦¤ÎMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ëUFC¡£UWF·Ï¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊMMA¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¥Ñ¥ó¥¯¥é¥¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ1993Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¸å¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤Î»þÂå¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£
Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¶Ë¿¿¶õ¼ê¤Ç¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢È¬´¬·ú»Ö¡Ê¤ä¤Þ¤¡¦¤±¤ó¤¸¡Ë¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£Ãø¼Ô¤¬¹½À®¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ ¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¶¯¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼ÏÂÅÄÎÉ³Ð¤¬¡Ö¥¬¥Á¤ÇÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼
¢£ÅÏÊÆÄ¾¸å¡¢¤¤¤¤Ê¤êñÙ¤µ¤ì¤ë
ÆüËÜ¤Ç¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ò¼Î¤Æ¡¢¿´µ¡°ìÅ¾²¿¤â¤«¤â¥¼¥í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤·ÅÏÊÆ¤·¤¿È¬´¬·ú»Ö¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
´º¤¨¤Æ¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¡£½»µï¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅÏÊÆ¤·¤¿È¬´¬¤òºÇ½é¤ËñÙ¡Ê¤À¤Þ¡Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ÃÏºß½»¤ÎÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡Ö¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥ÈÊç½¸¡×¤ÎÄ¥¤ê»æ¤ò¸«¤Æ¡¢¤¹¤°Æâ¸«¤Ë¹Ô¤Â¨·è¤·¤¿¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î²È¼ç¤ò²¾¤Ë£Ø¤È¤·¤è¤¦¡££Ø¤ÏÅö»þ¡¢¸½ÃÏ¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë³¦¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤¤¤ÈÃÎ¤ì¤¿Â¸ºß¤Ç¡¢750¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤Ç8Ëü2500±ß¡Ë¤Î²ÈÄÂ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¿©»ö¤ò¼ÂÈñ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤È»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï·î¡¹4000¥É¥ë¡Ê44Ëü±ß¡Ë¿©Èñ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¬´¬¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ò¸«¤¿¤é¡¢·î¡¹5000¥É¥ë¤Ï¤«¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ï¤¿¤·¤ÈÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©Èñ¤È¤·¤Æ·î¡¹5000¥É¥ëÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡×
¤Þ¤À¸½ÃÏ¤Î¿©Èñ¤ÎÁê¾ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä¾´¶¤Ç¡Ö¹â¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ò¾Ä¤ÎËö3000¥É¥ë¤Þ¤ÇÃÍ²¼¤²¤µ¤»¤¿¡£
¸½ÃÏ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¸¥à¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢£Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®´¶¤ÏÁýÉý¤·¤¿¡£Èà¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¼Ô¤«¤é¡ÖÈ¬´¬¤µ¤ó¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤½¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢£Ø¤Ï¤«¤Ê¤êÊÐ¤Ã¤¿ÀÅªÓÏ¹¥¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤¿Èï³²¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¬´¬¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¼ñÌ£¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¢¡Á¤Ã¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Â¾¿Í¤Î¼ñÌ£¤Ë¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ÉÌÓÆ¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬É¸Åª¤Ë¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¥¼¥í¤È¤Ï¤¤¤¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢£Ø¤Ï¿©»ö¤ËÍ¶¤¦ºÝ¡¢¿¿¤ÃÍç¤ÇÈ¬´¬¤ÎÉô²°¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÈ¬´¬¤Ï¡Ö£Ø¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥ó¥Ä¤¯¤é¤¤Íú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¾éÃÌ¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤Ê¤¤¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½éÂÎÌÌ¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÂÎºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤¦£Ø¤È´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤òÊÖ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È°ú¤Ê§¤ª¤¦¤«¡×¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡×¤È¿´¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤ÊÅÛ¤Î·³Ìç¤Ë²¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀäÂÐÀ®¸ù¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£
¤Ê¤¼È¬´¬¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÍýÍ³¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£¶Ë¿¿¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë³Ú¤ÊÆ»¤È¶ì¤·¤¤Æ»¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¸å¼Ô¤òÁª¤Ù¡£¶ì¤·¤¤Æ»¤òÁª¤ó¤Ç¤³¤½¶Ë¿¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤¬¹ü¤Î¿ñ¤Þ¤ÇÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¡¡
·ë¶É¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·î¡¹¤Î¿©Èñ¤Ï¹â¤¯¸«ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤â1000¥É¥ë¤·¤«¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡££Ø¤òÌä¤¤µÍ¤á¿©Èñ¤È¥Ç¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÎÊÖ¶â¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢ÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¡£ÅÜ¤ê¿´Æ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÀµµÁ¤ÎÅ´·ý¤ò¿¶¤ë¤¦¤È¡¢ÁÊ¾ÙÂç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏºÛÈ½¤ÇÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£È¬´¬¤ÏÊÖ¶â¤òÄü¤á¡¢¥â¡¼¥Æ¥ë¤ò²¾¤Î½»½è¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê½»¤Þ¤¤¤òÃµ¤·¤¿¡£
¢£¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ÎÏ¢¼Í²»¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¤¤¿
¸½ÃÏ¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÆüËÜ¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯µï½»¤¹¤ëÃÏ¶è¤òÁ¦¤á¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÈºáÈ¯À¸Î¨¤âÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¡¼¥é¥ó¥¹¤Ï¼£°Â¤Î¤¤¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥È¡¼¥é¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¸Ç¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿ÑëÆá¡¢È¬´¬¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤è¡×¤È»×¤¤Ä¾¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¶Ë¿¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤»½»¤à¤Ê¤é¥ä¥Ð¤¤¤È¤³¤í¤Ë½»¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¥À¥á¤À¤í¤¦¡×¤È¡£
¤¤¤Ä¤â¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤Ï¶Ë¿¿º²¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Îº²¤Ï°Û¹ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥µ¥¦¥¹¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤È¤¤¤¦³¹¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤ÏºÇ¤â´í¸±¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£1992Ç¯4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±È¯À¸¤·¤¿¡Ö¥í¥¹Ë½Æ°¡×¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯Îá¤Ë¤è¤ëÈóÀµµ¬°ÜÌ±Å¦È¯¤Î¹³µÄ¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤È·Ù»¡¡¦½£Ê¼¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤¿ÉñÂæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢¤½¤³¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¥ä¥Ð¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´í¸±ÃÏÂÓ¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ã¼¤Ë¤Ï°ãË¡ÌôÊª¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ËÅ®¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë»ëÀþ¤ÎÄê¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬Ìµ¿ô¤Ë¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤³¤Ë½»¤â¤¦¡×¤È°ìÅÙ¤Ï¸Ç¤á¤¿·è°Õ¤òËÝ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£´Ñ¸÷¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÀäÂÐÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤À¡£
È¬´¬¤Ï¹õ¿Íµï½»¶è¤Ë¤¢¤ëÆü·Ï¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î°ì¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï1Ç¯¤Ç¡¢²ÈÄÂ¤Ï1¥«·î700¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8Ëü±ß¡Ë¡£¼þ°Ï¤ÏÊª¸ð¤¤¤Ç¤¢¤Õ¤ì¡¢¤É¤³¤ÎÁë¤Ë¤â´è¾æ¤ÊÅ´ºô¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¤¤¥ï¥ó¥ë¡¼¥à¤Î¤¢¤ë´Ö¼è¤ê¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¦¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÎÀöÎé¤òÈ¬´¬¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤¿½éÆü¤«¤éÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìë9»þº¢¡¢¤¤¤¤Ê¤ê½ÆÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£È¬´¬¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ¹Î©¤ÄÁ°¡¢ÆüËÜ¤Ç¼Í·â·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î²»¤È´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë³°¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ë½Æ¸ý¤ò¸þ¤±¤ÆÈ¯Ë¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹õ¿Í¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¼ã¼Ô¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
È¬´¬¤Ï¤¹¤°¤Ë·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÔ¤Æ¤ÉÊë¤é¤»¤É¥µ¥¤¥ì¥ó¤Î²»¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´í¸±ÃÏÂÓ¤Ç¤ÎÈ¯Ë¤»ö·ï¤Ê¤ÉÆü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ½ÐÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¶½Ê³¤È¶²ÉÝ¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¿´¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥À¥À¥À¥À¥Ã¡ª¡×
ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ÎÏ¢¼Í²»¤¬¼ª¤ò¤Ä¤ó¤¶¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸«¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÄøÅÙÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥¦¥¹¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¤ÏÈÈºá¤ÎÊõ¸Ë¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÌë¤Ë¤Ï·Ù»¡¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤¬¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¾ìÌÌ¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¥é¥¤¥È¤ÎÀè¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤é¡¢ÈÈ¿Í¤é¤·¤¼Ô¤¬Æó¸®Àè¤ÎÉßÃÏ¤Îºô¤ò¾è¤ê¤³¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤¼²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×
¤½¤ó¤Ê¸å²ù¤ÎÇ°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÈ¬´¬¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¶Ë¿¿¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë
¡ØÈ¬´¬·ú»Ö¼«ÅÁ¡¡¿¿¡¢Ì¤¤À¶Ë¤Þ¤é¤º¡Ù¡¡È¬´¬·ú»Ö¡¿ÁÐÍÕ¼Ò
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡»£±Æ¡¿Ä¹Èø íì