テニス界のレジェンド、セリーナ・ウィリアムズ（４３）が、産後の体型変化に悩み続けた末、ＧＬＰ-１系の肥満症薬を用いて３１ポンド（約１４ｋｇ）以上の減量に成功したことを明かした。２０１７年に長女オリンピアちゃんを出産後、どれほどトレーニングを重ねても、かつての体型に戻れない現実に直面し、「人生で初めて、努力しても結果が出ない状況に陥ったわ」とピープル誌に語った。２０２３年に次女アディラちゃんを出産した際も同様の壁にぶつかり、心身ともに大きなフラストレーションを抱えていたという。



そんな中、セリーナは医療企業Ｒｏのサポートを受け、ＧＬＰ-１受容体作動薬（オゼンピックやマンジャロなど）による治療を開始することになり、授乳を終えたタイミングで週１回の注射を始め、体重は着実に減少したという。また関節の痛みも軽減され、活動量やエネルギーも向上したと明かしている。



「これは近道ではなく、これまでの健康的な生活習慣を後押しする手段だったの」と語るセリーナは、プロアスリートとしての誇りを持ちつつ、同じような悩みを抱える人々に向けて、自身の経験を共有する意義を感じているという。



（BANG Media International／よろず～ニュース）