日向坂46上村ひなの、最年少加入当時の悩み明かす「『そんなことないのに』って」

8月23日、YouTubeチャンネル『日向坂ちゃんねる』にて、上村ひなのがグループ最年少だった日向坂46加入時を振り返った。

今回の動画では、3期生の上村と5期生の坂井新奈が一緒に焼肉を食べに行く企画が行われ、この中で上村は、2人の共通点は“加入時にグループ最年少であること”だと説明した。

そして、上村は当時を振り返り、「何をしても『わぁ可愛いね〜』って言ってくださって。だけどさ、『そんなことないのに』って思わない？」「『みなさんそれは言いすぎですよ』っていうふうに思っちゃうの」「『注目しないでください、私なんか』って思ってた」とコメント。

その上で、現在グループ最年少である坂井に「そう思ってたんだけどね。でも私、いざ先輩になって、にぃたんという可愛い最年少がいて、気持ちが分かっちゃうんだよね。ほんとに可愛いの」「にぃたんが向かう道にデコボコがありませんようにって思っちゃう」「自分の特徴の1つになるし、個性の1つじゃん、最年少って。だから、大いに有効活用しようって気持ちでいたらいいと思う」と話していた。