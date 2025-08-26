乃木坂46筒井あやめ、大人びたまなざしにドキッ！淡くて甘いムードの秋ファッションを着こなす

9月1日発売予定のファッションカルチャーマガジン『bis』2025年秋号の表紙を、乃木坂46の筒井あやめが飾っている。

【写真】キュートな魅力が詰まったおさげヘアのポストカードカット

今回は、6月に発売したファースト写真集「感情の隙間」が大好評で、現在放送中の木曜ドラマ「量産型ルカ-プラモ部員の青き逆襲-」(テレビ東京系)にダブル主演のひとりとして出演するなど、女優としても活躍、勢いに乗る乃木坂46の筒井あやめが、約1年半ぶりに3度目となる『bis』の表紙を飾っている。

筒井は、秋ファッション7LOOKに身を包み撮影した感想として、「どのスタイリングが表紙になるのかわからないまま撮影するのは初めてで、撮るたびにスタッフのみなさんが『これが表紙かな？』って話したりしているのを、楽しく見ていました。実際にどんなカバーができあがるのか、私自身も楽しみです」とコメント。

インタビューでは、今号のテーマ「Sentiment」にちなみ、普段フラットな印象の強い彼女の喜怒哀楽などの感情について深掘り。今まででいちばん感情を揺さぶられたことや、どうやって乗り越えたかなどを語っている。

また、今回は筒井を慕っている乃木坂46の後輩・川崎桜と菅原咲月も『bis』に登場。3人の『bis』初共演が実現し、和気あいあいとしたクロストークに加え、筒井によるふたりのプロデュース企画も掲載される。合わせて14ページの乃木坂46特集に注目だ。

なお、セブンネットショッピングでの限定購入特典は、筒井のポストカード1枚（全3種）となっている。

※川崎桜の「崎」は立つ崎