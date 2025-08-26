「fall through the cracks」の意味は？想像している意味とは違うかも！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「気づかれない」でした！

この表現は、気づかれない、または扱われないことを指します。

なにかの割れ目、または隙間から落ちるイメージから成り立った言葉なんだそう。

「Unfortunately, a lot of great music by independent artists falls through the cracks.」

（残念ながら、インデペンデントアーティストの素晴らしい音楽の多くは、気づかれないまま埋もれていく）

あなたはわかりましたか？

※解答は複数ある場合があります。