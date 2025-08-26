「fall through the cracks」の意味は？想像している意味とは違うかも！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「fall through the cracks」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「気づかれない」でした！
この表現は、気づかれない、または扱われないことを指します。
なにかの割れ目、または隙間から落ちるイメージから成り立った言葉なんだそう。
「Unfortunately, a lot of great music by independent artists falls through the cracks.」
（残念ながら、インデペンデントアーティストの素晴らしい音楽の多くは、気づかれないまま埋もれていく）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部