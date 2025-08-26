既読スルーさせない！彼からの連絡を絶やさないためのコツ3選

「最初はマメに連絡をくれてたのに、だんだん返信が遅くなってきた…」そんな経験はありませんか？大切な人とのつながりを長く続けていくには、ちょっとした工夫や気づかいが欠かせません。今回は、彼からの連絡が自然と続くようになる“連絡のコツ”を体験談やインタビューをもとにご紹介します。

彼の生活リズムにあわせて連絡する

連絡が続かなくなる原因のひとつに「タイミングのズレ」があるかもしれません。 彼が忙しい時間帯にメッセージを送ってしまうと、後回しにされてそのまま忘れられてしまうことも。

彼の仕事や学校の時間をざっくり把握して、負担にならないタイミングで連絡を入れるようにすると、返ってくる確率がぐっと上がります。 「この子、わかってるな」と感じてもらえるだけでも印象アップに繋がるでしょう。

返信しやすい内容を心がける

「お疲れ！今日なにしてた？」だけのLINEよりも、「私は〇〇に行ってきたよ！そういえば、〇〇って行ったことある？」のように、話題を広げたり質問を入れることで、彼も返信しやすくなるはず。

また、長文すぎず、軽めのテンションで送るのもポイント。 重たく感じさせずにやりとりを続けられるので、自然と会話が弾みやすくなりますよ♡

やりとりが終わっても不安がらない

彼からの返信が遅いと、「嫌われたのかな？」と不安になって追いLINEしてしまうこと、ありませんか？

しかし、連絡が終わった後に変に焦ったり責めたりせず、「じゃあまたね！ゆっくり休んでね」と明るく締めくくれる女性は、彼にとって安心できる存在になれるはず。

追いすぎず、気にしすぎないスタンスが、「気楽に話せる存在」として彼にとって心地よい関係を築くポイントになりますよ。 いかがでしたか？

今回は、彼からの連絡を絶やさないためのコツについてご紹介しました。

彼との連絡の仕方に悩んでいる方は、ぜひ少しずつ意識してみてくださいね♡

ライター Ray WEB編集部